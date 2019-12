Wycieczka ulicami Silent Hill na kolejnym wideo z tajemnicami demka P.T.

News

Lata mijają, a miłośnicy przekopywania się przez pliki gry i psucia ich w poszukiwaniu deweloperskich sekretów wciąż zaskakują nas nowinkami związanymi z krótkim demem horroru Silent Hills – P.T. Tym razem youtuber znany jako Lance McDonald postanowił nieco namieszać w kodzie gry, by, zamiast pętli korytarzy urządzić sobie przechadzkę po mapie miasta, które miało być miejscem akcji horroru. Te nigdy nie miało być areną dla naszych działań w grywalnym zwiastunie tytułu, więc twórcy nie zaprojektowali tu żadnego systemu kolizji, ale i tak wykazali bardzo dużą drobiazgowość w umiejscowieniu wielu detali. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał.



P.T. do dzisiaj postrzegane jest jako zapowiedź jednego z najlepszych horrorów w historii gier wideo, który ostatecznie nigdy nie powstanie. Na szczęście jedynie z uwagi na decyzje korporacyjne, bo odpowiedzialny za niego Hideo Kojima po rozstaniu z Konami i wypuszczeniu na rynek autorskiego Death Stranding powoli przymierza się do wyprodukowania najstraszniejszego horroru w dziejach.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=276&v=DHLPRrPXaPo&feature=emb_title

