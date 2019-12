Gromowładni kontra Cesarstwo w strategii czasu rzeczywistego? Powstaje Skyrim RTS Mod Revamped

News

Grupa modderów znana jako DisgruntledWombats podzieliła się z użytkownikami serwisu NexusMods swoim najnowszym projektem dedykowanym grze The Elder Scrolls V Skyrim — RTS Mod Revamped. Jak łatwo wywnioskować z nazwy, modderzy planują wprowadzić do gry Bethesdy szereg mechanik zaczerpniętych ze strategii czasu rzeczywistego, jak wydobycie surowców, formowanie oddziałów, rozbudowa baz, niszczenie wrogich budynków i oczywiście walki z wykorzystaniem bohaterów. Wszystko to ma trafić na ręce miłośników pecetowego grania już w 2020 roku.



Tymczasem nawet teraz w sieci dostępna jest już grywalna wersja demo projektu Skyrim RTS Mod Revamped. Ta oferuje dwie mapy, na których rozgrywamy konflikt pomiędzy Cesarstwem a Gromowładnymi, stając kolejno po każdej ze stron. Całość powinna zagwarantować nam zabawę na od 3 do 6 godzin, co oczywiście stanowi jedynie prezentację nadchodzącej zawartości. Finalna wersja moda ma zaoferować dedykowaną kampanię fabularną, a także osobne mapki dla specjalnych scenariuszy. Koncepcja wydaje się ciekawa i z pewnością będziemy śledzić rozwój projektu.



Mod powstaje z myślą o grze Skyrim w oryginalnym wydaniu na komputerach osobistych.

