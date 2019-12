Zgarnij retro platformówkę TowerFall: Ascension za darmo w Epic Games Store

News

LM ,

Kolejny dzień i kolejna darmowa produkcja w ramach odliczania do końca roku na Epic Games Store. Tym razem możecie sięgnąć po bezpłatny egzemplarz oldskulowej platformówki od studia Matt Makes Games – TowerFall: Ascension – która zadebiutowała oryginalnie na PC w 2014 roku. Wystarczy udać się pod ten adres, zalogować do swojego konta na platformie i dorzucić grę do biblioteki. Podobnie jak w przypadku wczorajszego Into the Breach, macie czas do jutra do godziny 17:00 czasu polskiego.



Tymczasem Epic Games podzieliło się wskazówką tytułu, który otrzymamy za darmo już jutro. Moje pierwsze skojarzenie to SUPERHOT, ale może macie inne pomysły?

