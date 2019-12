CD Projekt RED i Andrzej Sapkowski podpisali porozumienie kończące spór związany z 60 milionami złotych

News

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnej stronie spółki CD Projekt pojawiła się dzisiaj wiadomość o podpisaniu porozumienia z Andrzejem Sapkowskim. To oznacza, że trwający już od ponad roku otwarty spór pomiędzy firmą oraz pisarzem dobiegł końca – obie strony konfliktu zawarły zadowalające je porozumienie i zapoczątkowały zupełnie nowy etap, w którym współpraca deweloperów z autorem będzie jak najbardziej możliwa. Teraz więc studio potwierdziło posiadane do tej pory prawa do eksploatacji uniwersum Wiedźmina, nie tylko w obszarze gier wideo, ale również komiksów czy nawet gier planszowych. Ba, dowiedzieliśmy się, że prawa zostały rozszerzone o nowe elementy, aczkolwiek nie wiemy, co to dokładnie oznacza. Niemniej jednak, konflikt się zakończył.

Wszystkich tych, którzy niekoniecznie wiedzą, o co w ogóle chodzi, zapraszamy pod ten adres. W dużym skrócie: przedstawiciele pisarza zażądali od firmy w oficjalnym liście aż 60 milionów złotych, które były wynikiem obliczonych przez nich strat, które poniósł autor za zbyt dużą rozbieżność między pieniędzy zarobiony przez CD Projekt RED na grach z wiedźmińskiego cyklu a kwotą, która ostatecznie została wypłacona Sapkowskiemu za prawa do marki. I chociaż szczegóły porozumienia pozostają jednak tajemnicą, tak bardzo mało prawdopodobne jest jednak to, że Sapkowski ostatecznie rzeczywiście otrzymał sumę, jakiej domagał się wcześniej. Równocześnie możemy się spodziewać, że tym razem pisarz postanowił nie potykać się po raz drugi o ten sam kamień i zapewnił sobie odpowiedni procent od dochodów ze sprzedaży wszystkich obecnych i przyszłych wiedźmińskich produktów.

