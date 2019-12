Retro FPS WRATH: Aeon of Ruin otrzymał wsparcie dla monitorów ultrapanoramicznych

News

LM ,

Studio 3D Realms wydało na platformie Steam pierwszy pakiet poprawek dla udostępnionej w katalogu wczesnego dostępu retro strzelanki WRATH: Aeon of Ruin. Wraz z nim gra otrzymała wsparcie dla monitorów ultrapanoramicznych 21:9, większy zakres suwaka dla pola rysowania obiektów oraz więcej opcji dla dostosowania ustawień czułości myszy. Jednocześnie twórcy poprawili skyboxy, dodali opcję dla usuwania profili graczy, ułatwili podnoszenie leżących przedmiotów oraz wprowadzili czwarty poziom trudności – Outlander. Wszystkie szczegóły aktualizacji znajdziecie pod tym adresem. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że w kolejnych aktualizacjach czekają nas spore poprawki dla sztucznej inteligencji przeciwników, zostaną dodane wślizgi, a także masa opcji związanych z wydajnością, optymalizacją i skalowaniem interfejsu użytkownika.



WRATH: Aeon of Ruin to utrzymana w stylistyce retro pierwszoosobowa strzelanina, która przenosi nas do fantastycznego, umierającego świata. Do niego trafiamy jako tzw. Nieznajomy, a naszym głównym zadaniem jest wyeliminowanie jego ostatnich pozostałych przy życiu strażników. Tytuł typowo dla klasycznych FPS-ów stawia na dynamikę starć z hordami przeciwników, a także eksplorację przygotowanych przez twórców poziomów, a drodze do otwarcia kolejnych przejść i etapów. Gra trafiła w listopadzie do Steam Early Access, a w 2020 roku zadebiutuje na PC, PlayStation 4, Xboksie One i Nintendo Switch.

https://www.youtube.com/watch?v=fJ1wXRrkC6Y

