Prototyp konsoli Nintendo PlayStation zostanie wystawiony na sprzedaż

Maria Wawrzyniak

Będzie to pierwsza w historii okazja do zgarnięcia tego unikatowego sprzętu.

Pod koniec lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku Sony oraz Nintendo pracowały nad wspólnych projektem, w wyniku czego stworzono około dwieście prototypów Nintendo PlayStation – specjalnej wersji konsoli Super Nintendo wyposażonej w napęd CD. Sprzęt nigdy jednak nie trafił do masowej produkcji. A teraz prawdopodobnie jedyny egzemplarz, któremu udało się przetrwać do dnia dzisiejszego, zostanie wystawiony na aukcję. Należał on do byłego szefa Sony Computer Entertainment, czyli Olafa Olafssona. Później sprzęt trafił do Terry’ego Diebolda, byłego konserwatora w Advanta Corporation.

Diebold przez długi czas odmawiał sprzedaży urządzenia. Kiedy pewien kolekcjoner zaproponował mu 1,2 miliona dolarów za Nintendo PlayStation, Diebold odmówił. Ostatecznie jednak postanowił rozstać się ze sprzętem w tym roku i wystawił go na stronie Heritage Auctions. Aukcja urządzenia rozpocznie się 7 lutego 2020 roku.

