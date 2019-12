News

Maria Wawrzyniak ,

Firma Microsoft zaprezentowała ofertę Games with Gold dla posiadaczy abonamentu Xbox Live Gold na konsolach Xbox One oraz Xbox 360.

Poznaliśmy styczniową ofertę Games with Gold, z której będą mogli skorzystać wszyscy posiadacze abonamentu Xbox Live Gold. Zestawienie jest mocno zróżnicowane i znajdziecie je poniżej. Przypomnijmy, że subskrypcja Xbox Live Gold pozwala na granie ze znajomymi w trybie wieloosobowym. Co miesiąc otrzymujemy również zestaw gier, które za darmo możemy dodać do swojej biblioteki. A do tego wszystkiego dochodzą jeszcze ekskluzywne zniżki w ramach Deals with Gold – posiadacze abonamentu mogą zaoszczędzić od 50 do 70 procent zarówno na grach, jak i dodatkach. Możemy ewentualnie zamienić swoją subskrypcję Gold na Ultimate, dzięki czemu mamy również Xbox Game Pass Ultimate. Szczegóły znajdziecie pod tym adresem.

Pierwszą grą ze styczniowej oferty jest Styx: Shards of Darkness na konsole Xbox One, na której dodanie do biblioteki mamy czas od 1 do 31 stycznia. Jest to pełnoprawna kontynuacja ciepło przyjętej trzecioosobowej skradanki Styx: Master of Shadows, która czerpie garściami z kultowej serii Thief. Druga część po raz kolejny przekazuje nam kontrolę nad tytułowym goblinem-zabójcą. Po upadku wieży Akenash bohater postanawia wybrać się do bastionu Mrocznych Elfów, gdzie w tajemnicy odbywają się dyplomatyczne spotkania wspomnianej rasy z krasnoludami. Szybko jednak orientujemy się, że jest to jedynie przykrywka dla mrocznego spisku oraz sojuszu. Naszym zadaniem jest więc odkrycie wszelkich tajemnic związanych z podejrzaną intrygą.

Kolejną produkcją jest Batman: The Telltale Series, również na konsole Xbox One. Jest to epizodyczna gra przygodowa autorstwa studia Telltale Games, która bazuje na licencji DC Comics. Fabuła tytułu nie jest bezpośrednio związana z jakimkolwiek filmem czy komiksem, a nawet inną grą poświęconą Batmanowi – zamiast tego deweloperzy zdecydowali się przedstawić własną wizję miasta Gotham, gdzie – jako słynny Mroczny Rycerz – podejmujemy mnóstwo ważnych decyzji mających wpływ na przebieg całej historii. Gra koncentruje się na obu aspektach życia naszego bohatera: zarówno, jako Batman, jak i Bruce Wayne. Scenariusz z kolei opowiada głównie o problemach Wayne’a, do których należy między innymi podupadająca reputacja. Na fabułę produkcji składa się łącznie pięć epizodów: Realm of Shadows, Children of Arkham, New World Order, Guardian of Gotham, i City of Light.

Trzecią grą, która zostanie udostępniona w styczniu posiadaczom abonamentu, jest Tekken 6, czyli kolejna odsłona kultowej bijatyki od Bandai Namco Entertainment. Główny wątek fabularny nawiązuje do wydarzeń z części piątej, kiedy to Jin Kazama przejął tytuł swojego pradziadka Jinpachiego Mishimy i objął dowództwo nad Mishima Zaibatsu. Na jego drodze do władzy absolutnej staje jednak organizacja G Corporation, której dowodzi jego ojciec, Kazuya Mishima. A jeśli chodzi rozgrywkę – myślę, że nie musimy tutaj się rozwodzić, bo wszyscy raczej wiedzą, na czym polega Tekken.

Ostatnią produkcją jest LEGO Star Wars II: The Original Trilogy. Zgodnie z podtytułem, twórcy (w tym przypadku studio Traveller’s Tales) skupili się na trzech epizodach filmowego cyklu Gwiezdnych wojen. Cała zabawa polega głównie na eksploracji – poruszamy się nie tylko piechotą, ale również za pomocą najróżniejszych maszyn i wierzchowców. Wszystko oczywiście zostało zbudowane z charakterystycznych elementów LEGO.

https://youtu.be/lkNws9X0-A4

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis