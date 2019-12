Postapokaliptyczna strategia Endzone: A World Apart na nowym gameplayu

News

Maria Wawrzyniak ,

Firma Gentlymad razem z Assemble Entertainment opublikowały film prezentujący rozgrywkę w grze Endzone: A World Apart.

Deweloperzy ze studia Gentlymad razem z zespołem Assemble Entertainment opublikowali nagranie prezentujące rozgrywkę w Endzone: A World Apart, czyli nowej grze strategicznej z podgatunku city builder. Akcja produkcji została osadzona w postapokaliptycznym świecie. Po obejrzeniu trailera (który znajdziecie poniżej) będzie znać podstawowe mechaniki, które stanowią fundamenty rozgrywki. Na pierwszy rzut oka Endzone może nieco przypominać Frostpunka – tutaj naszym zadaniem również jest budowanie wielkiego miasta oraz zarządzanie jego mieszkańcami, a to wszystko utrudniają nam bardzo nieprzyjazne warunki środowiskowe. Zmierzymy się bowiem z takimi niespodziankami, jak burze piaskowe, powodzie, czy nawet opady toksycznego deszczu. W trakcie zabawy musimy oczywiście zbierać niezbędne do przeżycia surowce, kontrolować ekonomię oraz podejmować ważne wybory.

https://youtu.be/gelkTdpZltA

Endzone: A World Apart zmierza na komputery osobiste i ma zadebiutować we wczesnym dostępie wiosną przyszłego roku.

gallery:13453

