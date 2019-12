New World – nowe fragmenty rozgrywki z MMORPG Amazona na pierwszym dzienniku dewelopera

News

Przy okazji niedawnej gali The Game Awards 2019 Amazon Game Studios uraczyło nas nowym zwiastunem produkowanej przez siebie gry MMORPG zatytułowanej New World. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że rozgrywająca się w alternatywnej wersji XVII- wiecznej Ameryki produkcja ukaże się na PC w maju 2020 roku, a jej testy beta rozpoczną się miesiąc przed zaplanowanym debiutem. Co jeszcze wiemy? Tu z pomocą przychodzi opublikowany przez deweloperów pierwszy odcinek dziennika, który poświęcono światu Aeternum oraz skrywanej przez niego mocy Azoth.

Okazuje się, że akcja osadzonego w otwartym świecie Aeternum MMORPG-a będzie koncentrować się wokół tajemniczego surowca znanego jako Azoth. Ten zdaniem twórców nie jest zły sam w sobie, ale podczas gdy upiększa rozmaite stworzenia, to czyni je także o wiele bardziej zabójczymi. New World zaoferuje pełną swobodę rozgrywki, której granice wyznaczą jedynie nasze umiejętności i poziom trudności napotkanych przeciwników. Gracze połączą się w siedliskach, które mają stanowić bezpieczną przystań pomiędzy poszczególnymi wyprawami, ale utworzenie schronień zawsze odbędzie się kosztem lokalnej fauny i flory. Skażonej do tego. A ta nie odda pola bez walki, więc gracze muszą liczyć się z możliwością szeroko zakrojonej inwazji na schronienia.



Obok tego dowiedzieliśmy się, że w porównaniu z wcześniejszymi wersjami tytułu znalazło się w niej wielu nowych NPC, którzy nie tylko wyślą nas na specjalne misje, ale będą też odgrywać rolę przewodników w nowym świecie. Obok tego twórcy stawiają na różnorodny, przeładowany rozmaitymi motywami świat oraz masę zróżnicowanego wyposażenia, które bez wyraźnego podziału na klasy ukształtuje nasz styl zabawy. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał, który wzbogacono o krótkie ujęcia na silniku New World.

