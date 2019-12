Life is Strange 3 z nowymi postaciami i historią

News

Choć do Life is Strange 3 droga jest jeszcze daleka, twórcy już snują wstępne plany. Główne założenia będą hołdować zasadom, które przyświecały i dwóm pierwszym odsłonom.

Dontnod Entertainment jest otwarte na stworzenie kolejnej części Life is Strange. W rozmowie z redakcją GameSpotu przedstawiciele studia przypominają jednak, że pałeczka leży po stronie wydawcy – Square Enix. Sami zauważają zresztą, że na rozmowy o Life is Strange 3 jest jeszcze trochę za wcześnie, wszak minęło ledwie kilkanaście dni od premiery ostatniego epizodu. Mimo to…

- Mamy już pewne idee i rzeczy, które chcemy eksplorować – mówi scenarzysta Jean-Luc Cano. – Nie wiemy jeszcze, jaka będzie nasza następna gra. Dla nas historia Max i Chloe w Life is Strange 1 jest zamknięta, opowiedziana. Historia Seana i Daniela jest opowiedziana w Life is Strange 2, więc być może zobaczymy ich pewnego dnia, ale…

- Max i Chloe pojawiły się na chwilę w Life is Strange 2 – wtrąca jeden z dyrektorów kreatywnych, Michel Koch. – Jeśli będziemy pracować nad kolejnym Life is Strange, jest to wspólne uniwersum, a to stwarza pewne możliwości. Z całą pewnością pod względem pełnej historii obie te gry mają początek i zakończenie. Z pewnością chcemy więc odkrywać nowe postacie, nowe motywy i nowe sposoby opowiadania historii – dodaje.

