Recenzje Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie są... przeciętne

Maria Wawrzyniak ,

Już jutro w polskich kinach zadebiutuje film Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie, a fani wreszcie poznają zakończenie historii najpopularniejszych bohaterów. Akcja dziewiątego epizodu rozgrywa się bowiem kilka lat po wydarzeniach z ósmej części i przedstawi początki funkcjonowania Najwyższego Porządku, czyli wielkiemu przeciwnikowi Ruchu Oporu. W sieci pojawiło się już oczywiście wystarczająco dużo recenzji, aby odpowiedzieć na pytanie, czy warto wybrać się do kina na najnowszą odsłonę kultowego cyklu i… szczerze mówiąc, większość recenzentów podkreśla, że w tym przypadku zależy to wyłącznie od preferencji. Głównie dlatego, że oceny dziennikarzy są bardzo mieszane, a sporo recenzji określa film mianem przeciętnego. Oczywiście, jak to zawsze w tego typu przypadkach bywa, znaleźli się również tacy, którzy twierdzą, że właśnie na takie zakończenie czekaliśmy.

Tak czy inaczej – w serwisie Metacritic średnia ocen na ten moment wynosi 53/100, zaś w serwisie Rotten Tomatoes jest to wynik 56/100. Dla niektórych jest to jedna z najlepszych odsłon w serii, dla innych Skywalker robi wszystko po raz drugi, odpowiadając na te same pytania i powracając do tych samych tematów (via BBC). Cóż. Pozostaje poczekać do jutra – koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wrażenia!

