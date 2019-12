Puma zapowiedziała specjalne skarpety dla graczy za ponad 100 dolarów. Serio

News

LM ,

Nie wspomniano o podświetleniu RGB i premiach do prędkości poruszania w grach.

Jeśli od dłuższego czasu bezskutecznie walczysz o wyższą pozycję w rankingowej drabince lub utknąłeś, na zdaje się niezwyciężonym bossie, to być może nie masz odpowiednich skarpet. Rozwiązanie? Super wygodne gamingowe skarpeto-buty marki Puma, które mogą być Twoje za około 105 dolarów (ponad 400 PLN). Niemiecki producent odzieży i butów sportowych opublikował na swoim kanale zapowiedź nowego produktu dedykowanego graczom – PUMA Active Gaming Footwear.



Skarpety mają doskonale sprawdzić się zarówno w domowym zaciszu, jak i na halach targowych oferując niespotykany dotąd komfort podczas rozgrywki. Producent zarzeka się, że skarpety zostały opracowane z myślą o miłośnikach konsolowego grania, we współpracy z profesjonalnymi graczami. To przynajmniej wyjaśnia brak podświetlenia RGB dla nowego gamingowego produktu.



Nie wiadomo kiedy produkt zadebiutuje na rynku ani czy będzie dostępny w Polsce. Jacyś chętni?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=TFXoTc3dvco&feature=emb_title

