Nie lubisz PvP w WoW Classic? Przenieś konto… za drobną opłatą

W najnowszym wpisie dotyczącym World of Warcraft Classic firma Blizzard Entertainment poinformowała o udostępnieniu transferów postaci pomiędzy serwerami PvP a PvE. Tym samym zmęczeni rywalizowaniem z innymi graczami fani klasyka mogą przenieść się do świata, w którym będą oddawać się niczym niezmąconej nostalgii, ale jeśli chcą zachować rozwiniętą już postać, to transfer będzie ich słono kosztował. Ile? Dokładnie 25 dolarów, co być może nie zaboli zachodnich graczy, ale po przeliczeniu na rodzimą walutę może być co najmniej odczuwalne.

Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że sam transfer podlega kilku warunkom. Transfer konta może być wykonany jedynie raz na 90 dni, nie można przenosić postaci z serwerów PvE na PvP, a podczas transferu możemy zabrać ze sobą tylko określoną ilość złota, którą warunkuje poziom postaci:

Poziom 1-30: maksymalnie 100 sztuk złota;

Poziom 31-50: maksymalnie 500 sztuk złota;

Poziom 51-60: maksymalnie 2000 sztuk złota.

Oczywiście w komentarzach pod wpisem Blizzarda błyskawicznie pojawiły się zarzuty pod adresem twórców, które nie tyle dotyczą ceny transferu, ile faktu, iż spory popyt na usługę jest wyłącznie konsekwencją działań twórców. Przy okazji sam wpis nie precyzuje, co stanie się zresztą wyposażenia i złota graczy po dokonaniu transferu, więc warto poczekać na kolejne doniesienia przed podjęciem decyzji.

