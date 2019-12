Call of Duty: Modern Warfare zarobiło już ponad miliard dolarów

News

Activision ma powody do zadowolenia. Firma pochwaliła się, że wydana w październiku gra Call of Duty: Modern Warfare do końca listopada przyniosła już ponad milion dolarów przychodu. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że najnowsza odsłona serii pierwszoosobowych strzelanin bije rekordy popularności wśród wszystkich gier Call of Duty wydanych dla bieżącej generacji konsol – gracze spędzili już ponad 500 milionów godzin w ramach 300 milionów sieciowych meczów.

Cóż, wygląda na to, że ukazujące się co roku kolejne gry z serii są dla Activision prawdziwą żyłą złota, a o tę trzeba dbać – Infinity Ward wypuściło na serwerach Modern Warfare najnowszą, opatrzoną numerem 1.12 aktualizację gry, która wprowadza nowinki dla pierwszego sezonu gry. Wśród nowości na szczególną uwagę zasługuje alternatywny dla Deatchmatchu Drużynowego tryb Cranked, w którym musimy zabijać przeciwnika najpóźniej pół minuty po pokonaniu poprzedniego – w przeciwnym wypadku nasza postać eksploduje. Jednocześnie w Modern Warfare pojawiły się świąteczne akcenty na mapie Docks, nowe misje Spec-Ops, a także dwie klasyczne areny: Shipment oraz Vacant.

Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowało 25 października na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=ZOBnsKv-6ic

