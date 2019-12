Legacy of the Dragonborn – fanowskie rozszerzenie do Skyrima dostępne w nowej, rozbudowanej wersji

News

LM ,

Modder znany jako icecreamassassin podzielił się z użytkownikami sieci owocami ostatnich miesięcy wytężonej pracy ekipy odpowiedzialnej za rozwój modyfikacji Legacy of the Dragonborn do gry The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Nieoficjalne, fanowskie rozszerzenie do Skyrima otrzymało nieco nowości i istotnych poprawek, jak choćby specjalne dodatki dla interfejsu użytkownika związane z pozyskiwaniem materiałów rzemieślniczych. Ostatecznie mod oferuje nawet setkę godzin zupełnie nowych doświadczeń dla fanów Skyrima, rozbudowując podstawowe mechanizmy rozgrywki i oferując zupełnie nową linię fabularną.

Jednak historia i mechaniki to zaledwie początek, gdyż modderzy zdecydowali się także na wprowadzenie do gry nowych lokacji, setek dodatkowych przedmiotów oraz zupełnie nowej frakcji – stowarzyszenia odkrywców. Ukoronowaniem ich trudów jest zlokalizowane w Samotni muzeum, w którym możemy wstawić około 3,5 tysiąca unikalnych eksponatów. Zainteresowanych modyfikacją w wersji 5.0 zapraszamy pod ten adres, ze wskazaniem, iż naniesienie zmian będzie wymagać od nich ponownego rozpoczęcia gry.



The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition zadebiutowało w październiku 2016 roku na PC, PlayStation 4 i Xboksie One.

https://www.youtube.com/watch?v=X16Fm_Sxm-E&feature=emb_title

Jeśli modowanie, to tylko na PC – bogata oferta pecetowych tytułów w ofercie Sferis.pl.