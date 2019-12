Postal i Postal 2 za darmo na platformie GOG.com

News

Pierwsza odsłona kultowej serii od dzisiaj będzie darmowa na GOG-u, a na przypisanie do konta kontynuacji macie 48 godzin.

Włodarze GOG.com postanowili uczcić dzisiejszy debiut wczesnej wersji gry Postal 4: No Regerts na swojej platformie oferując specjalny prezent dla zainteresowanych marką. Od dziś wydana w 1997 roku gra Postal będzie dostępna bezpłatnie na GOG-u, a tymczasem przez niespełna 48 najbliższych godzin możecie przypisać do swoich kont także grę Postal 2 z dwoma rozszerzeniami: Share The Pain i Apocalypse Weekend. Wystarczy udać się pod ten adres, zalogować na swoje konto, a następnie sięgnąć po darmowy egzemplarz. Akcja zakończy się o godzinie 15:00 czasu polskiego w środę 18 grudnia.

Postal 2 zadebiutowało w kwietniu 2003 roku na PC.

