Do Street Fighter V: Champion Edition powróci Seth

Maria Wawrzyniak ,

Setha mogliśmy go poznać już podczas grania w Street Fighter IV. Niedawno dowiedzieliśmy się z kolei, że zostanie również wprowadzony w Street Fighter V: Champion Edition. O tym specjalnym wydaniu mówiliśmy w listopadzie, aczkolwiek przypomnimy, o co dokładnie chodzi – nowa wersja będzie dostępna zarówno w dystrybucji cyfrowej, jak i w fizycznym pudełku, natomiast jej premierę zaplanowano na 14 lutego 2020 roku. Zainteresowani będą musieli zapłacić 29,99 dolarów (około 117 złotych) lub – jeżeli są posiadaczami Arcade Edition i Champion Edition zakupią jedynie jako ulepszenie – 24,99 dolarów (około 97 złotych). W zamian za to otrzymamy aż czterdzieści wojowników – w tym nową postać, aczkolwiek jeszcze jedna poza nią wciąż jest dla nas tajemnicą i dopiero zostanie ujawniona. Do tego dojdą dokładnie trzydzieści cztery lokacje oraz ponad dwieście skórek. Twórcy poinformowali również, że aktualnie pracują nad nowymi V-Skillami oraz w najbliższej przyszłości planują opublikować aktualizację dotyczącą balansu, aby dodać nowe ulepszenia w grze i zwiększyć głębię systemu walki. Wówczas poznaliśmy Gilla, który świetnie panuje nad ogniem oraz mrozem, stąd jest dwukolorowy. Dzisiaj z kolei mamy dla Was prezentację kolejnego bohatera, czyli – jak już wspomnieliśmy – Setha.

https://youtu.be/K7wcIGqnwgk

To zdecydowanie ciekawy osobnik, bowiem w praktyce nie posiada płci i może zmieniać swój wygląd na bardziej kobiecy lub bardziej męski (aczkolwiek chyba nie możemy tego robić podczas walki). Jest również genetycznie zmodyfikowany pod względem mięśniowym, a stworzono go przy użyciu informacji dotyczących najlepszych wojowników na świecie – stąd będziemy mogli kopiować ciosy innych legend. Postać Setha będzie dostępna już w dniu premiery Street Fighter V: Champion Edition, czyli 14 lutego 2020 roku.