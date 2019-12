Zapowiedziano Dark Moon – strategię z elementami survivalu od polskiego Jujubee

News

Katowickie Jujubee oficjalnie zaprezentowało najnowszą produkcję w swoim portfolio deweloperskim i wydawniczym – utrzymaną w klimatach sci-fi strategię z elementami walki o przetrwanie zatytułowaną Dark Moon. Tytuł powstaje z myślą o komputerach osobistych, by ukazać się za pośrednictwem platformy Steam w czerwcu 2020 roku. Podczas rozgrywki udajemy się na Księżyc, by nadzorować nowy system wydobycia surowców, ale niestety nie wszystko przebiega zgodnie ze wstępnymi założeniami – potężna burza słoneczna niszczy wszelką elektronikę, odcinając komunikację z Ziemią, a naszym zadaniem staje się przetrwanie i unikanie światła słonecznego za wszelką cenę.



Całość przypomina połączenie rozwiązań znanych z gry Frostpunk z elementami Survivinig Mars. Twórcy stawiają przed nami zadanie ochrony ocalałych kolonistów na Księżycu, a także zarządzanie mobilną bazą, którą musimy nieustannie przesuwać, by nie znaleźć się w zasięgu niszczycielskiej mocy Słońca. Tylko od nas zależeć będzie, komu pomożemy, jak zareagujemy na losowe wydarzenia oraz jak będzie postrzegać nas załoga naszej mobilnej bazy. Rzućcie okiem na pierwsze screeny i towarzyszący zapowiedzi zwiastun.

https://www.youtube.com/watch?v=o-25KVaVAhI

