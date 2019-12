Capcom ponownie udostępnił demko Resident Evil 2 Remake na PC i konsolach

News

Jeśli uważnie śledziliście działania firmy Capcom poprzedzające styczniową premierę gry Resident Evil 2 Remake, to być może wiedzieliście o limitowanej wersji demonstracyjnej, która przez krótki czas była dostępna na wszystkich dedykowanych platformach sprzętowych – R.P.D. Demo. Okazuje się, że Capcom postanowił ponownie wrzucić demko na serwery PC, PlayStation 4 i Xboksa One, ale co ważne, podczas gdy pierwsze demo nakładało na gracza limit czasowy, to tym razem możecie eksplorować wycinek świata gry bez żadnych ograniczeń.

Całość oczywiście ma zachęcić do zabawy osoby, które jak dotąd nie miały okazji wypróbowania Resident Evil 2. Capcom liczy, że jak spróbują, to przekonają się o licznych zaletach projektu, a zapewne i od znajomych słyszeli o grze w samych superlatywach. A jak już kupią Resident Evil 2 Remake, to zapewne sięgną także po niedawno zapowiedziane Resident Evil 3.



Co ciekawe, mający pełną swobodę w określaniu tempa zabawy gracze zdążyli już poznać przygotowane w demku poziomy, by przekonać się, że w jednej z lokacji słychać głos głównego antagonisty z Resident Evil 3 – Nemezis. To może być jedynie smaczek dodany w drugiej wersji demka albo wskazówka, która potwierdza plotki, iż odnowione Resident Evil 2 i Resident Evil 3 miały trafić na rynek w jednym pakiecie.



Resident Evil 2 Remake zadebiutowało 25 stycznia na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=uN_SAF6nZOQ

