20 milionów mil do Ziemi, Konformista i inne - propozycje w FlixClassic na weekend

Pogoda w połowie października nas nie rozpieszcza, więc to dobra okazja, aby usiąść wygodnie przed ekranem i nadrobić filmowe klasyki. Na ten weekend mamy dla Was tradycyjnie pięć propozycji, w tym thriller Konformista, kostiumowy melodramat Valmont, a także horror sci-fi 20 milionów mil do Ziemi. Pełną listę wybranych przez nas tytułów znajdziecie poniżej.

FlixClassic – co oglądać w weekend? (13-15 październik)