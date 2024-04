2 gry do wypróbowania za darmo w ramach Free Play Days. Darmowy weekend

Microsoft udostępnia kolejne tytuły, które gracze mogą testować w ramach darmowego weekendu Free Play Days. Posiadacze abonamentów Xbox Game Pass Core oraz Xbox Game Pass Ultimate mogą bezpłatnie sprawdzić dwie produkcje. Wszystkie szczegóły znajdują się również na blogu Xbox Wire.

Xbox Free Play Days – kolejny darmowy weekend

W tym tygodniu w ramach darmowego weekendu Free Play Days gracze mogą sprawdzić The Elder Scrolls Online (do 16:00, 9 kwietnia) oraz LEGO 2K Drive (do 8:59, 8 kwietnia). Ponadto do godziny 19:00, 7 kwietnia bezpłatny będzie tryb wieloosobowy/zombie w Call of Duty Modern Warfare 3 dla wszystkich członków Xbox.