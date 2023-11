1670 to satyra na szlachtę. Netflix łączy Ogniem i mieczem z The Office w nowym zwiastunie serialu

Netflix podzielił się pełnym zwiastunem nowego serialu 1670, będącego satyrą na szlachtę u schyłku XVII wieku. Za produkcję odpowiada Maciej Buchwald i Kordian Kądziel, a za scenariusz Jakub Rużyłło. Sądząc po nowym materiale, mamy do czynienia ze skrzyżowaniem doskonale znanego Ogniem i mieczem z formą paradokumentalną z The Office. Może wyjść z tego jedna z najzabawniejszych komedii tego roku.

1670 – zwiastun i data premiery

Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego: na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku… W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!

Szlachta jest w tekstach naszej kultury obecna od zawsze, ale jeszcze nikt nie opowiedział o niej językiem współczesnej komedii. Tymczasem tkwiący w niezachwianym samozadowoleniu sarmata, zdający się nie zauważać, że wszystko wokół niego się rozpada, jest postacią tragiczną, ale też... bardzo śmieszną. - mówi Jakub Rużyłło, pomysłodawca i scenarzysta serialu 1670.