Znasz japońską klasykę? Teraz łatwo możesz ją odkryć - ranking TOP 10

Jeśli mówimy o japońskich klasykach to musimy zacząć od Final Fantasy. Hitowa seria Square Enix od lat mocno jest związana z marką PlayStation, a więc siłą rzeczy zmierzamy w kierunku PlayStation Plus Extra. Tam polecam sprawdzić remake kultowej, siódmej części. Przyznam, że to było moje pierwsze podejście do serii i od razu mocno się nią zainteresowałem. Jeśli Ty również z miejsca polubisz Final Fantasy, w ofercie usługi Sony czeka jeszcze aż siedem innych osłon. Mamy między innymi XV lub remaster X/X-2 czy Tape-0. Znajdziemy też ofertę dla tych, którzy chcą sprawdzić klasykę, na przykład odświeżone VIII. Jest więc wszystko - nowa, fantastyczna odsłona, dzięki której można się zakochać w Final Fantasy oraz wiele starszych części pozwalających dobrze poznać tę markę. Zdecydowanie warto dać szansę.

Inspiracją do napisania tego tekstu był moment pojawienia się kilku części Yakuzy w Game Passie. Łatwy dostęp sprawił, że wiele osób wreszcie mogło spróbować tej serii. To pozwoliło jej pozyskać w Polsce nowych fanów. Warto więc zauważyć, że również inne niezwykle popularne marki z Japonii są obecnie dostępne na wyciągnięcie ręki w usługach subskrypcyjnych. Mamy więc świetną okazję do tego, aby je poznać.

Gdzie szukać - PlayStation Plus Extra

Yakuza

Z ekosystemu Sony przenosimy się do Xboksa. Microsoft mocno popracował, aby zbudować dobre relacje z Segą. Efektem było pojawienie się na ich platformie serii Yakuza, która przez lata kojarzona była głównie z PlayStation. Obecnie oferta jest niezwykle bogata. Mamy praktycznie wszystko - od 0 przez 3, 4, 5 i 6 część, idąc przez obie odsłony Kiwami, kończąc na ciągle bardzo świeżym Like a Dragon. Warto docenić, że zagramy też w PC-towym Game Passie. Największą atrakcją powinno być jednak niedawno wydane Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Trudno na cokolwiek narzekać. Ciężko znaleźć lepszy sposób na to, aby poznać tę bardzo unikatową i ciekawą serię, która powinna się spodobać wielu graczom. Warto też pamiętać, że posiadacze PlayStation nie będą poszkodowani. Oni w PS Plus Extra znajdą Yakuzę 6, Judgment oraz pierwsze Like a Dragon.

Gdzie szukać - Xbox Game Pass

Gdzie szukać - PlayStation Plus Extra (mniejsza liczba gier)

Monster Hunter

Kolejna kultowa seria, tym razem z oferty Capcomu. Polowanie na ogromne potwory jest tutaj bardzo unikatowe, a więc pewnie nie każdy znajdzie w tym przyjemność. Pojawią się jednak tacy graczy, którzy zakochają się w Monster Hunterze. Akurat wyjątkowo w tej sytuacji zainteresowani mają tylko jedną szansę na zapoznanie się w tą serią. Otóż w Game Passie znajdziemy Rise, które zadebiutowało na Switchu, ale w tym roku pojawiło się też na dużych platformach. Nie jest to więc duże World, które kilka lat temu przekonało do serii wielu nowych graczy. Trzeba się też liczyć ze “spadkiem” po konsoli Nintendo, głównie w postaci mniej efektownej oprawy wizualnej. Mimo wszystko nie warto się zrażać. To bez wątpienia wymagająca produkcja, ale też potrafiąca się odwdzięczyć.

Gdzie szukać - Xbox Game Pass