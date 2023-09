Znachor – recenzja filmu. Proszę państwa, to jest profesor Rafał Wilczur

Rafał Wilczur (Leszek Lichota) to szanowany chirurg, który na pierwszym miejscu stawia dobro pacjenta. Gdy jego kariera nabiera rozpędu, życie prywatne legnie w gruzach. Jego ukochana żona odeszła wraz z kilkuletnią córką Marysią (Maria Kowalska), przenosząc się do kochanka, mieszkającego w leśniczówce. Mężczyzna szuka ukojenia w alkoholu i wsparcia u najbliższego przyjaciela, profesora Dobranieckiego (Mirosław Haniszewski). Pewnej nocy Wilczur zostaje napadnięty przez bandytów i na tyle dotkliwie pobity, że traci pamięć. Zaczyna tułać się po różnych wsiach i miastach, poszukując swojego celu w życiu. W końcu trafia do pewnej miejscowości, gdzie ratuje jednego z mieszkańców. Przedstawiając się jako Antoni Kosiba, odnajduje spokój, pomagając ludziom w leczeniu ich dolegliwości i urazów. Wszystko jednak zmieni ponowne spotkanie Wilczura z jego córką, dzięki której otrzymuje szansę na odzyskanie swojej tożsamości.

Nowy Znachor jest zupełnie innym filmem od wersji Jerzego Hoffmana. Oba bazują na tej samej historii, ale podchodzą do niej w odmienny sposób. Oznacza to, że twórcy współczesnej ekranizacji dokonali sporo zmian, które wśród fanów wersji z 1981 roku mogą okazać się kontrowersyjne. Jednak wprowadzone nowości nie zostały zrealizowane po łebkach, a wręcz przeciwnie, poświęcono rozbudowie poszczególnych wątków sporo czasu, nie tracąc przy tym tempa, ani też nie marginalizując roli tytułowego bohatera. Najlepiej widać to w przypadku profesora Dobranieckiego, który tym razem jest pełnoprawną drugoplanową postacią, mającą swój własny wątek i odpowiednio nakreślone relacje z Wilczurem. Dzięki czemu jego pierwsze spotkanie z byłym kolegą po kilkunastu latach wzbudza ogromne emocje i daje nadzieję, że ten bohater zostanie wykorzystany w filmie w nietypowy sposób. Niestety twórcy nie chcieli powtórki z filmu Hoffmana, więc zamiast satysfakcjonującego zakończenia wątku tej postaci, otrzymujemy coś, co pasuje do budowania tego bohatera, ale niekoniecznie w kontekście całej historii.

Foto: Bartosz Mrozowski/Netflix

Dobraniecki to nie jedyna postać, która otrzymała więcej uwagi. Rozszerzono również wątek Marysi, która jest silną, inteligentną i niezależną kobietą. Twórcy Znachora nie popełniają jednak błędu „Mary Sue” znanego przede wszystkim z amerykańskich produkcji. Tworzą z Marysi ciekawą postać, której łatwo kibicować, zarówno pod względem jej miłości do hrabiego Czyńskiego, jak i odnalezienia ojca. Córka Wilczura również doczekała się wielu zmian w jej życiorysie, które wypadły na plus i świetnie działają w samym filmie. Widać, że twórcy wszystko doskonale przemyśleli, aby jak najbardziej oddalić się od produkcji z 1981 roku, ale bez szkody dla fabuły i adaptowania książki. Nawet wątek wspomnianego hrabiego i jego rodziny, czy też Zośki, która podkochuje się w Kosibie, wypadły bardzo dobrze i wzbogacają całą historię.