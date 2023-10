Zagłada domu Usherów – recenzja serialu. Morderczy pakt

Odwrócona Sukcesja

Hollywood potrzebuje wyrazistych twórców, którzy potrafią pozostać wiernymi swojemu stylowi, jednocześnie modyfikując je w zależności od obranej koncepcji. Mike Flanagan idealnie wpisuje się w ten opis, który od kilku lat z powodzeniem tworzy dla Netflixa kolejne filmy i seriale. Reżyser zasłynął świetnym Nawiedzonym domem na wzgórzu, aby w okresie Halloweenowym regularnie dostarczać kolejne swoje horrorowe propozycje. Jednak relacja Flanagana z Netflixem stała się czysto biznesowa, a stało się to jasne po skasowaniu już po pierwszym sezonie Klubu Północy. Co by nie mówić, serial nie należał do najbardziej udanych, ale przelało to czarę goryczy, której Flanagan nie zamierzał przełykać. Twórca podpisał kontrakt z Amazonem, ale zobowiązywał się do nakręcenia jeszcze jednego serialu dla Netflixa. Jeżeli obawialiście się, że współczesny mistrz grozy przygotuje mierną produkcję, wyłącznie po to, aby jak najszybciej rozstać się ze swoim dawnym pracodawcą, to jesteście w błędzie. Zagłada domu Usherów to świetny serial, który pod wieloma względami jest najlepszym, co wyszło spod skrzydeł Flanagana.