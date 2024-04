Za darmo to uczciwa cena. Darmowe gry w kwietniu na PC

Marzec nie był zbyt rozpieszczający dla graczy, którzy liczyli na dużą liczbę darmowych gier, ale w kwietniu może się to zmienić. Już teraz posiadacze komputerów mogą odebrać nowy prezent od Epic Games Store, a już wkrótce powinny pojawić się także darmowe propozycje od Steam, czy GOG. Warto także sprawdzić, co nowego ma do zaoferowania Xbox Game Pass, Amazon Prime Gaming, a także Humble Choice. Jak w każdym miesiącu, również w kwietniu, nie zabraknie premier ciekawych gier free-to-play. Sprawdźcie więc, co czeka nas w bieżącym miesiącu wśród ofert na darmowe produkcje. Zachęcamy również do częstego zaglądania do tego aktualizowanego na bieżąco artykułu, aby nie przegapić żadnej promocji.

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

Islets: od 28 marca do 4 kwietnia (Epic Games Store)

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition: od 4 kwietnia do 11 kwietnia (Epic Games Store)

Thief: od 4 kwietnia do 11 kwietnia (Epic Games Store)

Oferty stałe