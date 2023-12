YOU DIED! Tych bossów z Soulsów ciężko będzie pokonać – ranking TOP 10

Tak naprawdę finałowym bossem w Demon’s Souls jest King Allant, z którym stoczymy ostatnią walkę przed ujrzeniem napisów końcowych, ale to właśnie starcie z Old King Allantem chwilę wcześniej z pewnością przysporzy nam - może nie najwięcej, o czym się zresztą niedługo przekonacie - ale i tak całkiem sporo problemów.

Koniec roku to nie tylko moment na wszelkie podsumowania, ale i możliwość poruszenia lżejszych tematów. Choć czy aby na pewno w przypadku gier studia From Software możemy użyć takiego słowa? Nieważne. Istotne jest to, że w rozmaitych zakątkach internetu wielokrotnie dochodziło do dyskusji na temat najbardziej wymagających starć ze wszystkich produkcji azjatyckiej firmy - tutaj znajdziecie moją subiektywną listę 10 najtrudniejszych bossów. Pod uwagę wziąłem następujące tytuły: Demon’s Souls, Dark Souls, Dark Souls II, Dark Souls III, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice i Elden Ring.

W trakcie pojedynku ze starym królem będziemy musieli uważać na kombinacje potężnych ciosów mieczem czy atak obszarowy, który swoim zasięgiem obejmuje sporą część areny. Warto ponadto wiedzieć, że Old King Allant z Demon’s Souls może złapać postać gracza i w wyniku tego ciosu - tak, tak! - zabrać mu jeden poziom doświadczenia. Trzeba więc nieustannie się mieć na baczności, bo nawet mając dobrą postać pod walkę wręcz walka ta będzie trwała z pewnością kilka minut. O tym, że czary w Demon’s Souls są mocno przesadzone i potrafią sprawdzić, że każde starcie staje się banalne, fani doskonale wiedzą…

9. Sister Friede (Dark Souls III - Ashes of Ariandel DLC)

Zestawienie rozpoczęliśmy od gry, która zapoczątkowała gatunek souls-like, ale teraz przenosimy się o kilka lat później, już do 2016 roku, bowiem wtedy światło dzienne ujrzał dodatek do Dark Souls III zatytułowany Ashes of Ariandel. To właśnie w nim From Software zdecydowało się na ciekawy pomysł i zaimplementowało walkę z bossem podzieloną na… trzy fazy (za każdym razem musimy “zjechać” osobny pasek życia wroga). To już jeden z powodów, dla których starcie z Siostrą Friede zdecydowałem się umieścić na tej liście. Walczymy tu bowiem najpierw z nią, potem również Friede pojawia się w duecie Ojcem Ariandel, a w ostatniej odsłonie pojedynku ponownie stajemy twarzą w twarz ze wspomnianą przeciwniczką.