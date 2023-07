W co zaGRAMy w sierpniu 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Baldur's Gate III

platformy docelowe: PC

data premiery: 3 sierpnia

producent: Larian Studios

wydawca: Larian Studios

Stała się rzecz niesłychana - pierwotnie gra Baldur’s Gate III miała zostać wydana 31 sierpnia, lecz ostatecznie Larian Studios zdecydowało się na… przyspieszenie wydania swojej produkcji (mowa oczywiście o wersji 1.0, bo nowy Baldur od twórców serii Divinity znajduje się od dłuższego czasu we Wczesnym Dostępie na Steamie) przynajmniej w wersji na PC. Gra trafi na komputery osobiste w najbliższy czwartek, a 6 września ukaże się na konsolach PlayStation 5 (jak na razie nie wiadomo, czy w późniejszym terminie Baldur’s Gate III pojawi się również na Xbox Series X/S, ale nie można tego oczywiście wykluczyć). Tak czy inaczej mamy tutaj do czynienia z kolejną odsłoną kultowej serii RPG, która opracowywana jest przez ekipę mającą na swoim koncie Divinity: Original Sin i Divinity: Original Sin II. Czy trzeba dodawać coś jeszcze? Aha - na jednorazowe przejście gry potrzeba będzie jakieś 70-100 godzin…

Atlas Fallen

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 10 sierpnia

producent: Deck13

wydawca: Focus Entertainment

To nie jest souls-like - powtarzali wielokrotnie przedstawiciele Deck13 Interactive, czyli studia znanego z obu części The Surge, czyli gry wzorowanej na kultowym Dark Souls. Choć wspomniana ekipa ponownie zaserwuje nam rozgrywkę z perspektywy trzeciej osoby, nadchodzące Atlas Fallen nie ma być ani trudne, ani zawierać innych elementów charakterystycznych dla gatunku opracowanego przez studio From Software. Atlas Fallen to po prostu klasyczne RPG akcji osadzone w fantastycznym świecie, którego główną atrakcją ma być wszędobylski piasek. Będziemy eksplorować lokacje, niejako serfując po jego powierzchni, wykonamy różnego rodzaju questy dla postaci niezależnych, zmierzymy się z rozmaitymi przeciwnikami i rozwiniemy swoją postać, sukcesywnie odkrywając kolejne tajemnice nowego uniwersum. Warto przypomnieć, że Atlas Fallen to jednocześnie nowa gra, która znajdzie się w portfolio studia współodpowiedzialnego za Lords of the Fallen z 2014 roku (mający prawię dekadę souls-like powstał we współpracy z polskim CI Games).