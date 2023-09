W co zaGRAMy w październiku 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Assassin's Creed: Mirage

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4

data premiery: 5 października

producent: Ubisoft

wydawca: Ubisoft

Zestawienie najciekawszych gier, które zadebiutują w październiku, rozpoczynamy od Assassin’s Creed: Mirage, czyli kolejnej odsłony kultowej serii rozwijanej sukcesywnie przez Ubisoft od 2007 roku osadzonej w IX wieku na terenie Bagdadu. Po trzech odsłonach z wielkimi, otwartymi światami, francuski gigant powraca do korzeni cyklu, oferując przygodę na znacznie mniejszą skalę, która - w przeciwieństwie do nowszych AC - będzie kładła nacisk na skradanie. Cała mapa dostępna w Assassin’s Creed: Mirage ma być wielkości Konstantynopolu z Assassin’s Creed Revelations czy Paryża z Assassin’s Creed Unity. Nie będzie to więc mały teren, ale też nie tak przesadnie ogromny, jak w Assassin’s Creed: Valhalla. Ukończenie kampanii fabularnej ma nam zająć od 15 do 20 godzin.

Forza Motorsport

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S

data premiery: 10 października

producent: Turn 10 Studios

wydawca: Xbox Game Studios

Po sześciu latach od premiery (jak ten czas leci!) Forzy Motorsport 7 marka powróci wkrótce na rynek za sprawą nowej odsłony cyklu nazwanej po prostu Forza Motorsport. Mamy tutaj do czynienia z pierwszą grą z serii adresowaną do posiadaczy konsol Xbox Series X/S; tytuł zadebiutuje również na PC. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się przejść rozbudowany tryb kariery, wziąć udział w wyścigach przeciwko sztucznej inteligencji w pojedynczych zawodach, czy też staniemy w szranki z innymi graczami w sieci, na wypróbowanie czekać będą setki samochodów, które przetestujemy na wiernie odwzorowanych torach znanych z prawdziwych zawodów. Warto nadmienić, że Turn10 Studios wszystkie lokacje i pojazdy na potrzeby nowej Forzy Motorsport stworzyło zupełnie od nowa, nie ma więc mowy o jakimkolwiek recyklingu. Po premierze do gry sukcesywnie mają trafiać nowe tory.