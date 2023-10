W co zaGRAMy w listopadzie 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

The Talos Principle 2

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 2 listopada

producent: Croteam

wydawca: Devolver Digital

Croteam to studio, które graczom może kojarzyć się głównie za sprawą bardzo udanej serii strzelanek pierwszoosobowych Serious Sam, ale w portfolio firmy znajdziemy także pełną filozoficznych rozważań przygodową grę logiczną z perspektywy pierwszej osoby zatytułowaną The Talos Principles, która na dniach doczeka się pełnoprawnej kontynuacji. Trafimy w niej do miasta robotów, gdzie wciąż istnieje kultura ludzkości, choć organiczni ludzie są już historią. Grając będziemy eksplorować lokacje i rozwiązywać zagadki, by dowiedzieć się więcej na temat tajemniczej, ogromnej budowli skrywającej potężne moce. Łamigłówki początkowo nie będą zbyt wymagające, ale z czasem w The Talos Principle 2 zaczniemy wysilać nasze komórki coraz bardziej.

Quantum Error

platformy docelowe: PlayStation 5

data premiery: 3 listopada

producent: TeamKill Media

wydawca: TeamKill Media

Kolejną grą, na którą warto zwrócić uwagę w listopadzie będzie Quantum Error. Mowa w tym przypadku o strzelance w konwencji horroru oferującej zarówno widok z perspektywy pierwszej, jak i trzeciej osoby. Początkowo tytuł ukaże się wyłącznie na PlayStation 5, ale docelowo ma trafić również na Xbox Series X/S i PC. Autorzy przedstawią nam wizję świata przyszłości, w którym jedna z korporacji wprowadziła do użytku codziennego system sztucznej inteligencji pozwalający na kontrolowanie ludzkości. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem. W siedzibie firmy doszło do pożaru, odcinając placówkę od reszty cywilizacji. Na miejsce udaje się główny bohater, Jacob Thomas, by wraz ze swoim partnerem uratować życie uwięzionych. Wkrótce sami stoczą walkę o przetrwanie, nie tylko gasząc płomienie, ale i stawiając czoła rozmaitym przeciwnikom.