W co zaGRAMy w listopadzie 2022 roku - najciekawsze premiery miesiąca - część pierwsza

God of War: Ragnarok, dodatek do Dying Light 2, nowy Football Manager, Sonic Frontiers... A to dopiero początek - będzie się działo!

Co prawda w nowe WRC mieliśmy zagrać w październiku, ale niemal w ostatniej chwili Nacon opóźnił premierę kolejnej odsłony cyklu i zarazem ostatniej wyprodukowanej przez KT Racing. Za jakiś czas na rynku pojawi się bowiem zupełnie nowa część, która powstaje w studiu Codemasters Software odpowiedzialnym za Dirta, Grida czy F1. Wracając jednak do WRC Generations trzeba powiedzieć, że największą atrakcją nadchodzącej produkcji będą z pewnością samochody hybrydowe, które zmuszą weteranów nauczenia się pewnych zasad rozgrywki zupełnie od nowa.

Jeśli lubicie gry nawiązujące do psychodelicznych horrorów z lat 70., to powinniście rzucić okiem na The Chant, czyli przygodówkę akcji z perspektywy trzeciej osoby, która zostanie wydana niebawem za sprawą firmy Prime Matter. W grze autorstwa studia Brass Token przeniesiemy się na odległą wyspę, gdzie kilkoro przyjaciół zamierza spędzić najbliższy weekend. Nietrudno się domyślić, że zamiast bawić się przy ognisku, stoczą dramatyczną walkę o przetrwanie, bowiem okaże się, że okolicę zamieszkują przerażające stwory.

The Chant ma być wierne założeniom gatunku, oferując historię bazującą na doskonale znanych motywach, a także rozgrywkę polegającą na eksplorowaniu lokacji, rozmawianiu z postaciami niezależnymi, rozwiązywaniu zagadek oraz walce z przeciwnikami. Co ważne, konfrontacja nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem, niekiedy spróbujemy bowiem uciec przed wrogami, by utrzymać się przy życiu. Osoby, którym przypadły do gustu takie produkcje, jak chociażby wydane w tym roku The Quarry mają więc na co czekać.