W co zaGRAMy w lipcu 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Gylt

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4

data premiery: 6 lipca

producent: Tequila Works, Parallel Circles

wydawca: Tequila Works

Gylt to przygodowa gra akcji z perspektywy pierwszej osoby osadzona w mrocznym świecie. Tytuł pierwotnie ukazał się w 2019 roku wyłącznie na Google Stadia, natomiast wkrótce pojawi się w tradycyjnej formie na PC oraz konsolach Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4. Za stworzenie produkcji odpowiedzialne jest studio Tequila Works, czyli ekipa, która ma na swoim koncie między innymi świetne RiME. Wcielimy się w Sally, która ucieka przed prześladującymi ją rówieśnikami. W pewnym momencie główna bohaterka przeniesie się do alternatywnej wersji swojego rodzinnego miasta, by tam stawić czoła swoim najgorszym wspomnieniom oraz lękom. Gylt położy nacisk na skradanie się (chociaż można będzie stawić czoła wrogom w bezpośrednich konfrontacjach) i rozwiązywanie zagadek.

Oxenfree II: Lost Signals

platformy docelowe: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Switch

data premiery: 12 lipca

producent: Night School Studio

wydawca: Netflix

W lipcu zagramy również w Oxenfree II: Lost Signals, czyli kontynuację dwuwymiarowej przygodówki wydanej przed siedmioma laty. Nowa część jest opracowywana przez Night School Studio, które przygotowało także wielokrotnie doceniany hit z 2016 roku. Akcja toczy się pięć lat po historii ukazanej w pierwowzorze. Historia przedstawia losy Riley, która powraca do rodzinnego miasteczka, gdzie ma za zadanie dowiedzieć się, skąd pochodzą tajemnicze sygnały radiowe. Chcąc dowiedzieć się więcej, eksploruje lokacje, rozmawia z napotkanymi postaciami niezależnymi i rozwiązuje zagadki logiczne. Nieodłącznym elementem zabawy będzie także podejmowanie istotnych decyzji.