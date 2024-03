W co zaGRAMy w kwietniu 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Nadchodzący miesiąc nie zapowiada się spektakularnie, ale zagramy między innymi w nową grę twórców serii Ori, produkcję inspirowaną God of War i NieR: Automata czy też nowego Pathfindera, który nie jest izometrycznym RPG-iem.

Pathfinder: Gallowspire Survivors

platformy docelowe: PC

data premiery: 4 kwietnia

producent: BKOM Studios

wydawca: BKOM Studios

Zestawienie najciekawszych premier kwietnia rozpoczynamy od gry Pathfinder: Gallowspire Survivors, która od 14 września 2023 roku znajduje się w fazie Wczesnego Dostępu na Steamie. Jeśli w tym momencie pomyśleliście, że przegapiliście debiut nowej odsłony cyklu popularnych izometrycznych RPG-ów, to uspokajam - owszem, Pathfinder: Gallowspire Survivors rozgrywa się w doskonale znanym świecie (nie tylko z gier wideo, ale także papierowej gry fabularnej), ale jest przedstawicielem zupełnie innego gatunku. Tym razem mamy do czynienia z survivalowym rolplejem akcji w konwencji rogue-lite’a osadzonym w legendarnej wieży ciemności. To właśnie tam jako wojownik, łotrzyk lub czarodziej przechodzimy przez kolejne, generowane proceduralnie piętra wspomnianej wieży, walcząc z przeciwnikami, kolekcjonując nowe elementy wyposażenia, rozwijając statystyki postaci i odblokowując kolejne zdolności.

Broken Roads

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4

data premiery: 10 kwietnia

producent: Drop Bear Bytes

wydawca: Versus Evil, tinyBuild

Po kilku opóźnieniach terminu wydania w kwietniu zagramy w końcu w Broken Roads, czyli niezwykle ciekawie zapowiadającą się grę niezależną adresowaną do fanów pierwszych Falloutów, która będzie oczywiście izometrycznym RPG-iem. Akcja zostanie osadzona w postapokaliptycznej Australii, gdzie pokierujemy drużyną śmiałków walczących o przetrwanie w wyjątkowo niesprzyjających warunkach. Nie zabraknie tu rozbudowanych dialogów, trudnych wyborów do podjęcia wpływających na przebieg historii, a także turowego systemu walki i wielu opcji w zakresie rozwoju postaci. Warto dodać, że w prace nad Broken Roads zaangażowany był chociażby projektant gier wideo Colin McComb odpowiedzialny wcześniej za wspomniane już Fallouty (jedynkę i dwójkę), a także Planescape Torment i Torment: Tides of Numenera.