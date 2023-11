W co zaGRAMy w grudniu 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

SteamWorld Build

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 1 grudnia

producent: The Station

wydawca: Thunderful Publishing

Zestawienie najciekawszych premier grudnia (jutro będzie druga część) rozpoczynamy od SteamWorld Build, czyli kolejnej odsłony cyklu SteamWorld, której poszczególne części reprezentują całkiem inne gatunki. Tym razem autorzy ze studia Thunderful Development zaproponują nam strategię ekonomiczną z akcją osadzoną w górniczym mieście SteamWorld. Podobnie jak w klasycznych city-builderach, również tutaj zajmiemy się pozyskiwaniem zasobów, stawianiem budynków i zaspokajaniem potrzeb mieszkańców. Na tym jednak nie koniec, bowiem twórcy SteamWorld Build urozmaicą rozgrywkę za sprawą możliwości przeprowadzania ekspedycji. W trakcie zabawy odwiedzimy podziemia metropolii, w których odkryjemy starożytne technologie, walcząc z przeciwnikami i unikając pułapek.

Kingpin: Reloaded

platformy docelowe: PC

data premiery: 5 grudnia

producent: Slipgate Ironworks

wydawca: 3D Realms, Interplay

Jeśli przed laty zagrywaliścię w Kingpina, to niewykluczone, że czekacie na odświeżoną wersję produkcji z 1999 roku zatytułowaną Kingpin: Reloaded. Nie będzie to niestety pełnoprawny remake, lecz klasyczny remaster z udoskonaloną grafiką. Autorzy podbili jakość tekstur z oryginału i zwiększyli rozdzielczość, dzięki czemu gra zadziała nawet w jakości 4K. Dodatkowo na uwagę zasługuje wsparcie ekranów panoramicznych. Kingpin: Reloaded to oczywiście brutalny FPS, czyli strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, ale chcąc trafić do szerszego grona odbiorców znajdziemy tu również dodatkowy tryb pozbawiony przemocy. Tak czy inaczej zabawa skupi się na walce z przeciwnikami. Co ciekawe, w Kingpin: Reloaded otrzymamy liczne usprawnienia w zakresie balansu rozgrywki, pojawi się także nowy system zadań.