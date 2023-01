TOP10 - najważniejsze premiery gier planszowych w IV kwartale (cz. II)

Eleven

Fani piłki nożnej od wielu lat zagrywają się na komputerach w Football Managera, realizując tym samym marzenie o prowadzeniu własnego futbolowego zespołu, decydowaniu o transferach, taktyce i wielu innych aspektach piłkarskiego rzemiosła. Wreszcie to marzenie można realizować także na planszy - co prawda bez szczegółowej bazy danych z setkami tysięcy piłkarzy z całego świata, ale mając wpływ na każdą sferę funkcjonowania klubu - od stanu finansów, przez rozbudowę infrastruktury aż po to, co najważniejsze, czyli wystawianie kadry i rozgrywanie meczów.

Rozgrywka podzielona jest tu na dni, w trakcie których gracze przeprowadzają akcje. Mają one na celu jak najlepiej przygotować zespół do meczu. Ten następuje w piątek. Tydzień otwiera spotkanie zarządu, czyli dobranie karty wydarzenia. We wtorek, środę i czwartek gracze decydują się na wybrane akcje: zatrudnienie lub sprzedaż piłkarza lub młodzika, zatrudnienie personelu, zdobycie sponsora, rozbudowę infrastruktury i użycie akcji z karty. W dniu meczu skaut przedstawia raport na temat przeciwnika, gracz wybiera własną taktykę i skład, a wreszcie rozpatruje mecz. Porównywana jest siła ataku i obrony piłkarzy poszczególnych formacji. Na tej podstawie przyznaje się gole. Po rozegraniu sześciu tygodni gracze otrzymują punkty za pozycję w tabeli i inne dokonania w klubie.