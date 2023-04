TOP 10: te planszówki najbardziej zasługują na dodruk

Planszówki, w przeciwieństwie do gier cyfrowych, mają określony nakład. Kiedy ten się wyczerpie, a popyt jest spory, najczęściej wydawca decyduje się na zamówienie w drukarni tzw. dodruków, czyli kolejnych nakładów tej samej wersji gry. Nie dzieje się to jednak w nieskończoność. Ignacy Trzewiczek, założyciel Portal Games i jeden z najbardziej cenionych twórców gier bez prądu, w jednym ze swoich programów zwracał uwagę na fakt, że dystrybutorzy znacznie bardziej preferują eksponowanie na półkach swoich sklepów (które też nie są z gumy) nowych gier, zamiast odgrzewanych kotletów. Mało tego, dodrukowywane tytuły nie zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem odbiorcy końcowego, więc zamawianie dodatkowych nakładów jest niekiedy inwestycją ryzykowną. Wspomniany wydawca przeprowadził zresztą niedawno Akcję Dodruk, w której zbierał zamówienia na trzy pozycje ze swojego portfolio. Nikła liczba zgłoszeń pokazała, dlaczego Portal do tematu podszedł z taką ostrożnością, zamiast w ciemno składać zamówienie w drukarni na drugim końcu świata.

Zdarzają się jednak i sytuacje odwrotne: gdy zainteresowanie grą jest spore, a z jakichś przyczyn od dłuższego czasu jest ona niedostępna w sprzedaży. Wśród najpopularniejszych jest utrata praw wydawniczych. Właśnie dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się nowego rzutu Talismana, a i seria Brass (do tej pory pod szyldem Phalanx Games) będzie zapewne potrzebowała trochę czasu zanim Rebel wprowadzi ją do swojej oferty po jej przejęciu. Kolejnym popularnym powodem zniknięcia gier ze sklepów jest wygaśnięcie licencji. Z tego względu o nowych nakładach Chaosu w Starym Świecie, Zakazanych Gwiazd, Battlestar: Gallactica czy Świata Dysku - Ankh Morpok można jedynie pomarzyć.

Są jednak gry, w przypadku których formalnych przeciwwskazań do ponownego wprowadzenia ich do sklepów nie ma, a jednak od kilku lat próżno szukać ich w sprzedaży. Niniejsze TOP 10 będzie przeglądem takich właśnie gier, które - zdaniem piszącego te słowa - ze względu na swoją jakość zasługują na to, by przypomnieć o sobie miłośnikom planszówek lub po prostu dać się poznać osobom stosunkowo nowym w tym hobby. Nie znajdziecie tu ani tytułów wspomnianych powyżej, gier, które są dodrukowywane regularnie, ale akurat w tym momencie nie znajdziemy ich na stanie (np. Wojna o Pierścień, Gloomhaven) ani też takich, które swoją premierę miały stosunkowo niedawno i zdążyły się wyprzedać (Black Rose Wars, Machina Arcana).