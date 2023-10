The Rolling Stones „Hackney Diamonds” - recenzja

Na płycie pojawiło się też całkiem spore grono znanych muzyków, a w zasadzie gwiazd muzyki najwyższego formatu: Stevie Wonder, Elton John, Paul McCartney i Lady Gaga. Niezłe nazwiska, jak na role w zasadzie drugoplanowe. Co więcej, w dwóch utworach "Mess It Up" i "Live by the Sword" można usłyszeć samego Charliego Wattsa, który nagrał perkusję do tych kawałków przed śmiercią. Ponadto, w „Live by the Sword” na gitarze basowej zagrał dawny basista Stonesów - Bill Wyman. Całość tworzy 11 nowych, tak długo wyczekiwanych utworów oraz jeden cover. Jest to ostatni na płycie utworu "Rolling Stone Blues" Muddy'ego Watersa i to właśnie ten cover zdaje się być najważniejszym utworem na całej płycie. Wskazuje korzenie zespołu oraz sposób w jaki rozpoczynali swoją karierę – od coverowania starych bluesowych kawałków – i zdaje się domykać całą twórczość The Rolling Stones. Tekst jego ostatniej zwrotki brzmi następująco:

Nie chcemy, by brzmiało to jak 40 lat temu i oczywiście tak nie jest. Brzmi to współcześnie - w wywiadzie dla CBC o nowej płycie wypowiadał się Jagger. I tutaj Mick trochę racji ma, a trochę jednak nie. Z jednej strony faktycznie płyta brzmi współcześnie, gdy mówimy o technicznym aspekcie przygotowania jej do wydania, czyli tak zwanym miksie i masteringu. Tutaj Mick ma rację. Z drugiej strony utwory Stonesów brzmią... jak utwory Stonesów, zarówno te trochę starsze, jak i te całkiem stare.

Well, my mother told my father

Just before I, I was born

She said, "Got a boy child comin', it's gon' be

Gonna be a rolling stone

It's gonna be a rolling stone

It's gonna be a rolling, oh well

Czy można to było zakończyć lepiej?

Po ponad sześćdziesięciu latach w branży muzycznej mogłoby się wydawać, że Rolling Stonesi nie bardzo są w stanie czymś nas jeszcze zaskoczyć. To dość błędne przekonanie. „Hackney Diamonds” jest wyjątkowo dynamicznym i żywiołowym albumem. To jest chyba najbardziej zaskakujące. Oczywiście, nie zabrakło na płycie także kilku spokojniejszych utworów, jednak pamiętajmy, że Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood mają odpowiednio 80, 79 i 76 lat. Jak na swój wiek są wyjątkowo płodni muzycznie i pełni energii, a wolniejsze kawałki nagrywali i tak przez całą swoją karierę.

Na płycie Stonesi są Stonesami. Robią dalej to, co robić potrafią najlepiej – grają bluesa i rock n' rolla takiego, do jakiego nas przyzwyczaili. Ich najnowsze wydanie to trochę jakby podsumowanie wszystkich sześćdziesięciu lat ich twórczości. Gdyby „Hackney Diamonds” miał się okazać się ostatnim albumem Stonesów, to będzie to zejście ze sceny z całkiem konkretnym przytupem. Fani zespołu, tacy jak ja powinni być z niej bardzo zadowoleni a i być może płyta trafi do nowych odbiorców z młodszego pokolenia.