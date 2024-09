Testujemy słuchawki Shokz OpenRun Pro 2 - czy to dobry wybór?

Etui, w którym na co dzień będziemy przechowywać słuchawki, dostępne jest w kolorze czarnym (ten model występuje także w kolorze pomarańczowym). Nie jest sporych rozmiarów, ale nie jest też małe, w efekcie czego nie zgubimy go już po kilku dniach użytkowania. Z wierzchu pokryte zostało matową pianką eva. Środek z jednej strony wyściełany jest filcem, z drugiej zaś wykonany z tworzywa, więc zdecydowanie można poczuć ekskluzywność produktu. Nic dziwnego, bo ten model kosztuje 899 złotych.

Co ważne, w etui mieszczą się nie tylko słuchawki, ale także kabel USB-C, dzięki któremu naładujemy baterię. Trzeba w tym miejscu dodać, że po jednorazowym naładowaniu czas pracy tego modelu wynosi aż 12 godzin, natomiast czas czuwania to 10 dni. Shokz OpenRun Pro 2 nie wymaga więc od nas zbyt częstego ładowania, chyba że zajmujemy się sportem wyczynowo, regularnie biegając organizując długodystansowe wycieczki rowerowe.

Shokz OpenRun Pro 2 to model dostępny w dwóch wersjach: standardowej oraz mini, w której pałąk słuchawek jest o 21 mm krótszy. Możemy więc dostosować wielkość słuchawek do swojej głowy bez obaw, że w trakcie spaceru, biegu czy też jazdy na rowerze, będą się one nam zsuwać. Dostarczona mi wersja standardowa nie spadała z głowy podczas wykonywania wyżej wymienionych czynności (mam 182 cm wzrostu i ważę 82 kg). Nie było również mowy o jakimkolwiek dyskomforcie czy uciskaniu, w zasadzie nie czułem, że mam słuchawki na uszach. Słuchawki są niezwykle lekkie i świetnie trzymają się na uszach, a obecność pałąka wyczuwalna jest jedynie podczas odchylania głowy.

Warto zaznaczyć, że - tak jak wspomniałem we wstępie - Shokz OpenRun Pro 2 to słuchawki, które wykorzystują przewodnictwo kostne. Oznacza to, że dźwięk jest zatem przewodzony za pośrednictwem kości czaszki, więc w praktyce słuchawki umieszczane nie są w uchu, lecz tuż obok niego, co można zobaczyć na dołączonych do niniejszej recenzji materiałach (zarówno zdjęciach, jak i filmiku promocyjnym).