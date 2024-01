TCL 65C805 - testujemy 65-calowy telewizor mini LED

TCL 65C805 to najtańszy telewizor mini LED w ofercie tego producenta. Dzięki temu jest on doskonałym wyborem z rozsądnego przedziału cenowego a to zawsze dobra wiadomość. Chcecie się dowiedzieć o nim więcej? Zapraszamy was na krótki film, który powstał we współpracy z firmą TCL. Czemu to aż takie ciekawe? Przede wszystkim, robotę robi tutaj właśnie technologia mini LED, oferująca lepszą kontrolę kontrastu, większą jasność oraz zdolność do wyświetlania głębszych czerni w porównaniu do tradycyjnych LEDów. Dzięki temu TCL 65C805 oferuje naprawdę doskonały obraz – ale o tym przekonacie się oglądając materiał wideo.

Do czego sprawdzi się telewizor TCL 65C805?

Czy to telewizor raczej do oglądania filmów? A może sprawdzi się lepiej w sporcie czy nawet dynamicznych grach wideo? Pozwalając sobie na lekki spoiler zdradzimy, że nadaje się on do każdego z tych zastosowań - to doskonały model ze średniej półki cenowej, zdecydowanie warty sporej uwagi. Zobaczcie więc koniecznie naszą recenzję poniżej.