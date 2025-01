Tails of Iron 2: Whiskers of Winter - recenzja. Więcej i lepiej!

Na pierwszy rzut oka Tails of Iron 2: Whiskers of Winter wygląda jak pakiet dodatkowych misji do części pierwszej, ale nie dajcie się zwieść - oto kontynuacja, co się zowie!

W istocie fabuła Tails of Iron 2: Whiskers of Winter nie jest kluczowym elementem dzieła autorstwa Odd Bug Studio, które nota bene odpowiada także za pierwszą odsłonę cyklu, warto się nad nią pochylić. Tym bardziej, że ponownie trafiamy do królestwa szczurów, biorąc udział w wydarzeniach stanowiących kontynuację opowieści znanych z Tails of Iron. Wcielamy się w Arlo, młodego spadkobiercę tytułu Namiestnika Pustkowia, który musi zmierzyć się z zupełnie nowym zagrożeniem, a także pomścić śmierć swojego ojca (został on zamordowany na oczach protagonisty).

Kiedy na początku czerwca miałem okazję zagrać w przedpremierowe demo Tails of Iron 2: Whiskers of Winter narzekałem na dwa aspekty rozgrywki (system ostrzenia broni i zmianę przycisku odpowiedzialnego za regenerowanie energii życiowej bohatera), lecz i tak już wtedy nie mogłem doczekać się premiery. Choć wówczas była ona zaplanowana na 2024 rok, ostatecznie termin wydania Tails of Iron 2: Whiskers of Winter wyznaczono na 28 stycznia, czyli… jutro. Dzisiaj natomiast możecie przeczytać obszerną recenzję gry , choć po zapoznaniu się z tytułem artykułu czy też wstępem wiadomo już, że Tails of Iron za moment doczeka się naprawdę udanego sequela.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter nie oferuje pretendującego do Oscara scenariusza, ale na uwagę zasługuje sposób opowiadania historii. Przede wszystkim dlatego, że widoczne na ekranie humanoidalne formy doskonale znanych zwierząt, takich jak np. szczury, sowy czy borsuki, rozmawiają ze sobą bez użycia słów. Zamiast tego pojawiają się chmurki przedstawiające różnorodne grafiki sugerujące czy też nie pozostawiające złudzeń informacje na temat przedmiotu danej rozmowy (niekiedy widzimy także strzałki przedstawiające dalszy kierunek podróży, choć niepotrzebnie, wszak wszystkie istotne szczegóły pojawiają się na rozbudowanej mapce).

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

Powyższe nie oznacza jednak, że w Tails of Iron 2: Whiskers of Winter nikt się do nas nie odzywa. Pomiędzy tymi dialogami sukcesywnie o tym, co się dzieje, opowiada nam narrator. To nikt inny, jak Doug Cockle, czyli aktor podkładający głos pod Geralta z Rivii w anglojęzycznej wersji Wiedźmina 3. Z jednej strony może wydawać się, że to świetny chwyt marketingowy i sposób na promowanie gry wspomnianym nazwiskiem, z drugiej natomiast… kurcze, pasuje on tutaj wręcz idealnie. Szkoda tylko, że czasem pojawia się tyle tekstu, że ten zasłania nam pole walki, więc musimy działać po omacku. Czy gra jest jednak przegadana? Absolutnie nie, choć bądźcie gotowi na to, że będziecie musieli zapoznać się z naprawdę obszernymi informacjami na temat prezentowanych wydarzeń.

Sama historia w Tails of Iron 2: Whiskers of Winter jest liniowa, co nie powinno być dla nikogo wielkim zaskoczeniem, wszak wspomniałem już, że poznajemy ją za sprawą narratora, jak i w trakcie dialogów między postaciami. W związku z tym, a także dzięki znacznikom na mapie świata czy też poszczególnych lokacji, nie da się w grze zgubić, choć - jak przekonacie się za dłuższą chwilę - można się w niej zaciąć. Oprócz zadań powiązanych z głównym wątkiem fabularnym Tails of Iron 2: Whiskers of Winter oddaje do naszej dyspozycji także liczne questy poboczne. Po zrealizowaniu najważniejszego celu na danym obszarze nie musimy więc wracać do swojego królestwa (przy użyciu drogowskazów niczym wyjętych z Wiedźmina 3), lecz możemy na przykład zająć się rozwiązywaniem problemów mieszkańców, co również sprowadza się do pokonywania wskazanych wrogów, zdobywania określonych przedmiotów czy też wysłuchania jakiejś historii.

A co z rozgrywką?

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter to - tak samo jak pierwsza odsłona cyklu - dwuwymiarowe RPG akcji w konwencji souls-like’a, choć próżno w nim szukać paska wytrzymałości. W trakcie potyczek z wrogami musimy jednak uważać, bo zadają oni zarówno ciosy, których nie da się w żaden sposób zablokować (atak poprzedzony jest wyświetleniem czerwonych ikonek), więc trzeba przed nimi uciec, a także wyprowadzają ataki, które możemy właśnie zablokować lub nawet sparować (wówczas na ekranie pojawiają się znaczniki w kolorze żółtym). Kluczem do sukcesu jest więc odpowiednie wyczucie momentu na atak, przewrót czy blok, a z czasem także na użycie właściwego rodzaju broni do walki w zwarciu (jedno czy też dwuręcznej) lub na dystansie (tutaj mamy do dyspozycji nie tylko łuki i kusze, ale także pistolety).