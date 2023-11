Symulator kamerzysty, czyli zestawienie najlepszych walking simulatorów - ranking TOP 10

Nie da się ukryć, że lata wielkiej popularności walking simulatorów, niekiedy żartobliwie nazywanych symulatorem kamerzysty, dawno minęły. Nie ma już rynku, na którym na takich grach da się dobrze zarobić. Zanim jednak doszliśmy do tego momenty do sprzedaży trafiło wiele bardzo udanych tytułów reprezentujących ten specyficzny gatunek. Nie ma w nim wiele dynamicznej akcji czy “twardych” mechanik, ale do opowiadania ciekawych historii nadaje się fantastycznie.

Z okazji niedawnej premiery Niezwyciężonego, kolejnej dużej gry tego typu, sprawdzamy jakie są najlepsze walking simulatory jakie kiedykolwiek trafiły na rynek. Gatunek jest dosyć młody, a więc dużego pola do analizy nie było. Mimo wszystko finałowa dziesiątka to masa świetnych produkcji. Myślę więc, że zgodzicie się z większością moich wyborów. Jeśli macie inne zdanie, dajcie znać jakie produkcje wysoko cenicie.

Firewatch

Kolejność w zestawieniu jest losowa. Jeśli jednak miałbym zacząć od najlepszej produkcji z gatunku, bez wątpienia byłby to Firewatch. Tytuł ekipy Campo Santo ma wszystko to co musi mieć dobry walking simulator. Zacznijmy od niesamowitej historii o dwójce ludzi i relacji jaka buduje się między nimi. Trudno opowiedzieć coś takiego językiem innego typu gier. Dalej mamy niesamowity design, który zachwyca od pierwszego spojrzenia. Na końcu zostaje rozgrywka. Mimo, że skromna i pozbawiona rozbudowanych mechanik, trudno się przy niej nudzić. To na pewno zasługa bardzo dobrej reżyserii, dzięki której w Firewatch nie ma miejsca na przestoje. Nie jest to więc walking simulator, w którym chodzimy bez celu i obserwujemy otoczenie. Tutaj ciągle coś się dzieje. Prawdopodobnie szczytowe osiągnięcie gatunku.

The Walking Dead: The Telltale Games Series

Na wstępie zaznaczam, że nie jest to klasyczny walking simulator. Nie ma perspektywy pierwszej osoby, a sterowanie wygląda nieco inaczej. Czy to jednak aż tak duże zmiany, że mówimy o zupełnie innym gatunku? W gruncie rzeczy powinniśmy dyskutować o grach narracyjnych i wtedy obecność dzieł Telltale Games jest w pełni uzasadniona. No właśnie, dzieło. To jest dobre słowo opisujące to o czym mówimy. Słynne studio totalnie zaskoczyło produkcją pełną bardzo silnych emocji. Ich wizja The Walking Dead wielokrotnie chwyta za serce i nie chce puścić. Pod tym kątem to jedna z najlepszych gier, nie tylko w swoim gatunku. Nie jest to też jedyny przedstawiciel portfolio Telltale Games w zestawieniu. Szkoda tylko, że pozostałym grom bardzo daleko, aby zostać wyróżnionym w taki sposób.

Fort Solis

Pierwszą stronę zestawienia kończymy prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjnym wyborem. Tegoroczny Fort Solis to produkcja, która nie zebrała może hurraoptymistycznych ocen, ale być może wynika to z mniejszej popularności gatunku. Grze studia Fallen Leaf nie można jednak odmówić kilku rzeczy. Przede wszystkim jest to świetny scenariusz, fantastyczna reżyseria i wybitna realizacja wręcz przypominająca produkcje Naughty Dog. Widać tam ogromną jakość na poziomie segmentu AAA. Szkoda tylko, że kampania jest dosyć krótka. Brakuje też większej liczby rozbudowanych mechanik czy zagadek logicznych. Być może przez to oceny w recenzjach nie były szczególnie wysokie. Ja jednak nadal uważam, że to jedna z najciekawszych produkcji w gatunku, a pod kątem wykonania nawet najlepsza.