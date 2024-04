Strzelectwo - Jak rozpocząć wiosenną przygodę z bronią

A co gdyby spróbować tego naprawdę? W prawdziwym życiu? Bo strzelectwo czy to sportowe, czy czysto rekreacyjne, to przede wszystkim świetna zabawa. Poza tym to naprawdę niesamowite uczucie móc trzymać w rękach i strzelać z giwer, których używaliśmy tysiące razy w grach. Móc porównać wrażenia z gry, z realnymi możliwościami. Przekonać się, że to wcale nie jest takie proste, ale po tysiąckroć bardziej satysfakcjonujące, kiedy wącha się proch na strzelnicy. Co prawda nie znajdziemy tam BFG, a i z RPG-7 raczej nie postrzelamy, ale już broń automatyczna może być w naszym zasięgu.

Oczywiście dochodzi tutaj dodatkowy i bardzo ważny aspekt - poczucie bezpieczeństwa. Z rozpoczętą przez rosyjskiego agresora wojną tuż przy naszej granicy i ciągłymi próbami straszenia świata przez autorytarny putinowski reżim, umiejętność posługiwania się bronią (nawet łuk może być skuteczny!) może się kiedyś okazać bezcenną. A poza tym mamy piękną wiosnę, więc warto wyjść z domu. Przekonaliście się? Zatem…

Jak rozpocząć naukę strzelectwa w Polsce?

Przyjrzyjmy się w jaki sposób, w kilku najważniejszych krokach, rozpocząć swoją przygodę ze strzelectwem. Oczywiście w sposób całkowicie legalny i w pełni zgodny z obowiązującym w naszym kraju prawem.

Przed rozpoczęciem nauki strzelectwa musisz zdecydować, z jakiego rodzaju broni chciałbyś się nauczyć strzelać. Może to być broń palna, pneumatyczna (np. wiatrówka) lub choćby łuk. Nie musicie przecież zaczynać od razu od broni palnej, w wielu przypadkach na początku drogi świetnie sprawdzi się broń pneumatyczna, na której równie skutecznie poćwiczymy umiejętność celowania i koordynację. Fani klasycznych klimatów, czy Rambo mogą też sięgnąć po łuki - broń piękną i niezwykle satysfakcjonującą.

Kolejny kluczowy krok, to znalezienie klubu strzeleckiego - najlepiej poszukaj lokalnego klubu w swojej okolicy. W Polsce istnieje wiele klubów strzeleckich, z których większość oferuje szkolenia dla początkujących. Po znalezieniu klubu strzeleckiego skontaktuj się z nim, aby dowiedzieć się o możliwościach nauki strzelectwa. Zapytaj o harmonogram zajęć, rodzaj broni, której obsługi można się nauczyć oraz o wszelkie wymagania wstępne. Większość klubów oferuje kursy dla początkujących. Zapisz się na odpowiedni kurs strzelecki. Nauczyciele strzelectwa pomogą Ci nauczyć się podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz technik celowania i strzelania. Nauka strzelectwa wymaga regularnych treningów. Ćwicz regularnie pod okiem instruktora, aby doskonalić swoje umiejętności.

Pamiętaj, że strzelanie i posiadanie broni wiąże się z pewnymi przepisami prawnymi. Upewnij się, że jesteś z nimi zaznajomiony i przestrzegasz wszystkich wymogów. W przypadku broni palnej będziesz musiał uzyskać odpowiednie zezwolenia na broń. Kluby strzeleckie mogą pomóc w procesie uzyskiwania zezwoleń i licencji. Warto tutaj nadmienić, że przy korzystaniu z komercyjnych strzelnic posiadających odpowiednie uprawnienia, sami nie musimy posiadać pozwolenia na broń, jeśli korzystamy z zasobów sprzętowych strzelnicy.

Garść przepisów

W tym miejscu warto też przyjrzeć się nieco bliżej kilku konkretnym regulacjom prawnym, co może być szczególnie ważne dla osób chcących rozpocząć strzelecką przygodę, a nie będących pełnoletnimi.

W Polsce posiadanie broni palnej jest uregulowane prawnie i wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń. Osoba chcąca legalnie posiadać broń palną musi spełnić określone warunki, m.in.:

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

Ukończenie 21 lat (dotyczy broni krótkiej) lub 18 lat (dotyczy broni długiej łowieckiej)

Pozytywna ocena zdrowia psychicznego i fizycznego

Niekaralność

Ukończenie kursu w szkole strzeleckiej i zdanego egzaminu

W zależności od rodzaju broni, istnieją różne rodzaje zezwoleń na broń. Należy złożyć wniosek o zezwolenie do właściwego organu administracji państwowej (np. do komendanta wojewódzkiego policji).

Strzelanie z broni palnej może odbywać się jedynie na terenach do tego przeznaczonych, takich jak strzelnice czy kluby strzeleckie. Warto tu też pamiętać, że osoby poniżej 18 roku życia mogą strzelać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. Istnieją również ograniczenia dotyczące typów broni dostępnych dla osób młodszych.

W Polsce legalne są głównie strzelby, karabiny myśliwskie, pistolety, rewolwery, oraz broń pneumatyczna. Zakazane są nielegalne i zmodyfikowane typy broni oraz pewne rodzaje broni automatycznej. Podobnie jak w przypadku broni, posiadanie amunicji jest ściśle regulowane. Amunicja może być zakupiona tylko przez osoby posiadające odpowiednie zezwolenia na broń.

W co warto się zaopatrzyć?

A co kiedy już zapiszemy się do klubu strzeleckiego, a może nawet uzyskamy upragnione pozwolenie na broń, warto pomyśleć o odpowiednim sprzęcie, który zapewni nam wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne korzystanie z broni.

Ochrona oczu - Podczas strzelania nosi się specjalne okulary ochronne zaprojektowane do strzelectwa. Okulary te chronią oczy przed odpryskami, pyłem, czy też ewentualnymi uszkodzeniami podczas strzelania.

Ochrona uszu - Ochronniki słuchu są niezbędne, aby chronić słuch przed głośnym hukiem wystrzałów. Istnieją różne rodzaje ochronników słuchu, w tym nauszniki i wkładki douszne.