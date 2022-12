Sprzęt audio od Creative na 2023

Przy komputerze, przed telewizorem czy w trasie, warto jest delektować się dźwiękiem w wysokiej jakości. Wygoda oraz pełnia brzmienia są kluczowe do osiągnięcia zadowolenia z muzyki oraz efektów specjalnych.

Zaczniemy więc od lekkich słuchawek nausznych z Bluetooth, które są świetnym kompanem zarówno w domu, jak i podróży, a skończymy na mocnym soundbarze, który w niewielkich wymiarach kryje potężne brzmienie.

Sound Blaster Jam V2 – nowa wersja udanego klasyka

Sound Blaster Jam V2 to jedne z najlepszych lekkich (84g) i bezprzewodowych słuchawek do 200 zł. Bluetooth 5.0 z aptX™ HD i aptX™ Low Latency zapewniają odpowiednio wysoką jakość brzmienia i niskie opóźnienie, a do tego nowa wersja ma możliwość równoległego połączenia się z dwoma sprzętami. To pozwala na przykład odebrać telefon podczas oglądania telewizora na słuchawkach bez wstawania z kanapy. Wystarczy tylko zatrzymać dźwięk na jednym urządzeniu i uruchomić na drugim.

Jak już się takie połączenie odbierze, do akcji wkraczają podwójne mikrofony, wsparte technologią redukcji szumów Qualcomm cVc™ 8.0, które znacznie poprawiają czystość odbioru wobec poprzedniej wersji.

Zmienił się także port ładowania na USB-C oraz wydolność akumulatora, który wystarcza teraz na 22 godziny pracy.

Ogólnie mamy więc do czynienia ze znacznie bardziej wyrafinowanym sprzętem, który został przeprojektowany z myślą o rosnących wymaganiach użytkowników, utrzymując przy tym dobrą jakość dźwięku przez zastosowanie 32-milimetrowych przetworników.

Creative Pebble V3 – kompaktowe głośniki na USB

Wygoda w połączeniu i niewielkie wymiary spotykają się także w specyfikacji głośników Creative Pebble V3, które idealnie sprawdzą się na małym biurku w akompaniamencie notebooka. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne, biała oraz czarna.

Największe zmiany wobec poprzedników mamy przede wszystkim w głośności, bo ta wzrosła o 50% za sprawą większych przetworników (2,25”). Aby skorzystać z dodatkowych trzech decybeli trzeba jednak użyć portu lub ładowarki USB-C o mocy 10W albo zasilacza USB-A 5V 2A. W drugim scenariuszu konieczne jest także użycie fizycznego przełącznika GAIN. Przy niższych mocach na wyjściu głośność pozostanie na podobnym poziomie co Pebble V2 i wcześniejsze.

Oprócz lepszej akustyki i głośności mamy też inny sposób połączenia, bo tym razem jest to już idące z duchem czasów USB-C. W zestawie jest co prawda adapter do USB-A dla starszych sprzętów, jednak podejrzewam, że z czasem będzie się przydawał coraz rzadziej.

Dźwięk do Creative Pebble V3 może także trafić za pośrednictwem Bluetooth 5.0, co jest sporym skokiem technologicznym. Wystarczy użyć przycisku z ikonką BT przy pokrętle od głośności.

Z ciekawostek mamy także technologię przetwarzania dźwięku Clear Dialogue, która wychwytuje dialogi oraz wokale i dba o to, aby były dobrze słyszalne bez podkręcania głośności całościowo.

Sound Blaster Katana V2X – kompaktowy soundbar gamingowy z mikrofonami

Sound Blaster Katana V2X jest następną dźwiękową propozycją dla osób, które chcą oszczędzić trochę miejsca. Zmniejszony o 40% subwoofer wobec Katany V2 robi dużą różnicę w rozstawieniu, utrzymując przy tym RMS na poziomie 90 W.

Jeżeli chodzi o funkcje, Katana V2X oferuje wirtualny dźwięk przestrzenny 5.1 (Dolby Audio po HDMI ARC i optyku) za pośrednictwem swoich pięciu przetworników oraz flagową holografię audio dla słuchawek na wyjściu analogowym za sprawą technologii Super X-Fi®.

Oprócz tego do dyspozycji jest też wejście AUX 3,5 mm, USB Audio oraz Bluetooth 5.0, więc mamy praktycznie komplet do tańca i do różańca.

Przyjemnym dodatkiem jest zintegrowany w soundbar tandem mikrofonów, który przyda się w przypadku podłączenia się słuchawkami przez front. W końcu nie każdy operuje headsetem, a wolnostojący mikrofon zajmowałby dodatkowe miejsce.