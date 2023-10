Splat arachnofobią między oczy – recenzja filmu Robactwo

Atak pająków

Centralną postacią filmu Robactwo jest Kaleb (Théo Christine), młody chłopak żyjący z dnia na dzień w wielkim bloku. Nasz bohater to persona nader ciekawa, bo wyłamująca się z najbardziej oczywistych stereotypów. Niby typ szemrany, handluje kradzionym obuwiem cennych marek, a przedtem między innymi biżuterią oraz rzadkimi owadami, stawonogami i płazami, ale pragnie zachować jakieś standardy. To wręcz rozczulające, jak wielką wagę przykłada do oprawy, szyku i „marki” swego biznesu, czyli na przykład starannego opakowania, które ani klientów, ani wspólnika Mathysa (Jérôme Niel) bynajmniej nie obchodzi. Kalebowi zależy również na blokowej społeczności, brzydzi się narkotykami i bezczelnością wobec starszych. Stara się trzymać w ryzach młodziaków dokuczających dozorczyni i powstrzymać kumpla o lepkich rękach przed okradaniem swoich. Okazuje szacunek sąsiadom, traktując ich jak rodzinę, co po trosze wynika z faktu, że z własną ma problemy. Po śmierci matki pozostaje w konflikcie ze swą siostrą Manon (Lisa Nyarko), która stara się wyjść na prostą i pomimo notorycznego braku pieniędzy wyremontować mieszkanie w nadziei na jego sprzedaż. Kaleb oczywiście nie chce o tym słyszeć, przede wszystkim jednak nie może darować Manon, że ta nie wykazuje zrozumienia dla jego życiowej pasji...

A wielką miłością bohatera jest „robactwo”, czyli wspomniane już owady i stawonogi, nie licząc płazów. I jak nietrudno się domyślić, to właśnie ona staje się przyczyną istnej apokalipsy. Któregoś dnia chłopak dostrzega u handlarza interesujący okaz pająka i siłą rzeczy zdobywa go (a właściwie ją) do własnej „kolekcji”. Splot okoliczności sprawia, że pajęczyca ucieka z pudełka (tak, jednego z pudełek po butach wyraziście sygnalizowanych jako swoiste nemezis Kaleba). Wkrótce sytuacja całkiem wymyka się spod kontroli, blok zapełnia się agresywnymi pająkami, które wciąż się mnożą, a co równie istotne – stanowią gatunek reagujący dramatycznym wzrostem pod wpływem zagrożenia, a takim są rozpaczliwie broniący się ludzie. Kaleb wraz z grupą przyjaciół, którzy na szczęście w nieszczęściu przybyli, by pomóc Manon przy naprawach, staje w obliczu inwazji potworów. Niefrasobliwy zakup skutkuje drogą przez piekło, tym bardziej że główny bohater Vaniceka musi stawić czoła nie tylko hordom pająków, ale także swoim przekonaniom i odczuciom, które organizowały mu dotychczasowe życie. Musi zmusić się do działania, choć jest załamany i wszystko w nim pragnie się poddać. Ale dla bohaterów i bohaterek pojęcie „monstrum” zyska też inny wymiar. W tego typu horrorach i thrillerach zagrożenie jest intensyfikowane przez bardzo oczywisty zabieg, zastosowany również w tym przypadku. „Zainfekowany” budynek zostaje objęty kwarantanną – mieszkańcy mają odcięte drogi ucieczki przez policję.

Społeczna arachnofobia

Reżyser i scenarzysta Sébastien Vanicek razem ze współscenarzystą Florentem Bernardem, tworząc swoje monster movie (podkreślmy, zdecydowanie nie dla widzów i widzek z arachnofobią), zawarli w nim wyrazisty i dość prosty społeczny komentarz. Delikatnie rzecz ujmując, dzielnica nie należy do tych porządnych, a społeczność bloku bynajmniej nie składa się z krezusów – to etniczna mieszanka, w której nikt, czy to biały, żółty, czarny, czy brązowy, nie jest zamożny ani uznawany za społecznie wartościowego. Kiedy goszcząca u Manon Lila (Sofia Lesaffre), pracująca jako strażniczka miejska, mówi o szukaniu pomocy u policji, zostaje szybko i drwiąco sprowadzona na ziemię przez swoich znajomych. Dla funkcjonariuszy i ich mocodawców tytułowym Robactwem są właśnie nasi bohaterowie... Komentarz ten ma wiele wspólnego z sytuacją we Francji, całymi dekadami obfitującymi w protesty społeczne. Wbrew pozorom (i splatowemu opisowi) dotyczy on rasizmu co najwyżej w bardzo śladowym stopniu. Zdecydowanie bardziej odpowiednim słowem jest tu „klasizm”. Po obu stronach barykady znajdują się osoby dowolnego koloru skóry, uwięzieni wraz z Kalebem kumple, Mathis i Jordy (Finnegan Oldfield), są biali. Problem stanowi podział na swoich i tych z zewnątrz, zaklasyfikowanie mieszkańców danego miejsca jako zbędnej biedoty i „szkodników”, którymi nie ma co zawracać sobie głowy. Grunt, żeby „robactwo” się nie rozpełzło (i jedno, i drugie...). Natomiast główne oskarżenie jako sprawcy niebezpieczeństwa dotyczy terroryzmu islamskiego, wskutek którego cierpią wszyscy Francuzi i do którego piją sceny z prologu.