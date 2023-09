Reportaż: Zbawczyni gier artystycznych na drodze pełnej miliardów i kontrowersji

Dla topowych gier indie Annapurna Interactive to wymarzony wydawca. Dla jej założycielki, Megan Ellison, to tylko jeden z elementów ambitnej układanki.

Na łamach gram.pl chcemy przybliżać Wam branżę gier tak mocno jak tylko się da, opowiadając też historie, które pozwalają zupełnie inaczej spojrzeć na świat elektronicznej rozrywki. W związku z tym ruszamy z nowym formatem reportaży, które szczegółowo opisują najciekawsze wydarzenia związane z branżą. Na początek opowieść o jednej z najbarwniejszych postaci nie tylko świata gier wideo, ale też filmowego. Osobie, która postawiła sobie niezwykle ambitny cel i zrealizowała go, po drodze zostawiając za sobą stertę trupów i spalonych pieniędzy. Nie każdy może sobie na to pozwolić. Dlatego właśnie Megan Ellison, założycielka Annapurna Interactive, jest postacią tak niezwykłą i nietuzinkową.

Większość z nas w wieku 25 lat skończyła studia lub dopiero zaczynała pracę zawodową. Z kolei Megan Ellison w tym wieku wydała już ponad 100 mln dolarów na ambitne filmy artystyczne i została okrzyknięta zbawczynią Hollywood, które w pogoni za pieniędzmi zapomniało o wartościach artystycznych. Megan w tym celu założyła w 2011 roku wytwórnię filmową Annapurna Pictures. W pierwszych latach wyprodukowała takie filmy jak Zabić, jak łatwo to powiedzieć z Bradem Pittem, Foxcatcher z Stevem Carellem i Markiem Ruffalo czy Wróg numer jeden. Na gigantyczne sukcesy nie trzeba było długo czekać. Momentem wielkiego triumfu Megan Ellison była gala rozdania Oscarów w 2014 roku. Wtedy w najważniejszej kategorii nominowane były jej dwa filmy - Ona z Joaquinem Phoenixem oraz American Hustle z Christianem Balem i Bradleyem Cooperem. Megan Ellison, mająca wtedy raptem 28 lat, stała się pierwszą producentką z dwoma nominacjami dla najlepszego filmu w najbardziej prestiżowym plebiscycie w branży.

Tempo w jakim Megan Ellison podbiła branżę było niespotykane. Młoda producentka inwestowała w najzdolniejszych reżyserów i oferowała im porządne budżety na realizację ich ambitnych wizji artystycznych. Jej filmom nie brakowało więc jakości, zupełnie obcej dla wielu blockbusterów. To wszystko w Hollywood zdominowanym przez istniejące od dziesięcioleci wielkie wytwórnie filmowe. Nic więc dziwnego, że Megan Ellison stała się gwiazdą i stałą bywalczynią popularnych plebiscytów. Jako jedyna producentka filmowa znalazła się w 2014 roku na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie magazynu Time, który dodatkowo uznał ją za jednego z pionierów, obok między innymi Edwarda Snowdena. Pojawiła się też w zestawieniu 40 under 40 Fortune oraz 30 under 30 magazynu Forbes. W 2016 roku Megan Ellison poszerzyła swój biznes o nową dywizję - skoncentrowanym na ambitnych grach niezależnych wydawcy Annapurna Interactive. Nasuwa się więc pytanie jak ktoś tak młody mógł zrobić karierę w równie ekspresowym tempie?

Podstawa to dobrze wybrać rodziców

Megan Ellison związana jest z filmem od najmłodszych lat. Zadebiutowała w 2005 roku jako operator krótkometrażowego filmu When All Else Fails, stworzonego zresztą przez jej brata, Davida Ellisona. Karierę producencką zaczęła już rok później od filmu Walking Madison. Później był między innymi dramat Główna ulica, w którym główną rolę odegrał Colin Firth, a następnie western braci Coen Prawdziwe męstwo. Rok później Megan Ellison otworzyła Annapurna Pictures (nazwa pochodzi od ośmiotysięcznika w Nepalu), aby znacząco rozwinąć działalność producencką. Jak więc tak młoda osoba mogła to osiągnąć? Skąd kapitał oraz dostęp do znanych w Hollywood reżyserów i aktorów? Otóż Megan Ellison, mimo swojego niewątpliwego talentu i wielkich ambicji, ma też za sobą potężną rodzinę. Producentka jest córką Larry'ego Ellisona, aktualnie czwartego najbogatszego człowieka na świecie. Biznesmen jest założycielem i znaczącym udziałowcem technologicznego giganta Oracle. Jego majątek wyceniany jest na ponad 144 mld dolarów.