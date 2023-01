Recenzja World of Warcraft: Dragonflight - odwilż w grindzie

Wydaje mi się, że po ponad 60 godzinach, spędzonych na maksymalnym, 70. poziomie postaci, mogę nieco więcej powiedzieć na temat tego, jak nowy dodatek wyszedł. Zapraszam do lektury!

Mniej grindowania, więcej utalentowania

Drzewka talentów zostały kompletnie przebudowane względem poprzedniego dodatku, podobnie z resztą jak cała filozofia budowania postaci. Dzisiaj gracz dostaje praktycznie wszystkie możliwości swojej klasy na 70. poziomie i nie wymaga się od niego zbierania dodatkowych punktów czy czegokolwiek innego, co odblokowywałoby dalszy rozwój umiejętności.

Z perspektywy uciążliwych farm na rzecz “pożyczonej mocy” z poprzednich dodatków jest to nowe doznanie, które stawia bardziej na umiejętności dopasowania zestawu talentów do danej sytuacji i poprawnej egzekucji mechanik. Co więcej, owe drzewka można zmieniać w dowolnym miejscu i kompletnie za darmo, byle poza walką, meczem PvP lub aktywnym kluczem na Mythic+.

System ma też możliwość zapamiętywania buildów, więc po ustaleniu paru roboczych przełączanie się między nimi idzie jak z płatka.

Oprócz tego zmianie uległ cały interfejs, który został odchudzony i wzbogacony o możliwość przestawiania jego elementów czy unifikacji przestrzeni na ekwipunek, co pożegnało parę AddOnów.

Profesje też doczekały się kompletnego przeorganizowania, wprowadzającego sub-specjalizacje, dzięki którym do wytworzenia są między innymi endgame’owe przedmioty. System stał się jednak znacznie bardziej skomplikowany, więc warto dobrze zastanowić się nad rozdaniem punktów, bo tych nie da się refundować.

Generalnie crafting w Dragonflight opiera się o przedmioty BoP, więc stary system miałby spore kłopoty z łatwym łączeniem wytwórców z ich właścicielami. Rozwiązaniem tej zagwozdki są crafting ordery, czyli system publicznych zleceń, w których określamy specyfikację sprzętów, które chcemy dostać, oraz przekazujemy swoje przedmioty do ich wykonania wraz z ustaloną przez nas prowizją dla wytwórcy.

Dziennie można wypełnić 20 takich zleceń (choć w następnym patchu liczba może spaść do 4), co jest dobrym źródłem dodatkowego golda do osób, które spędziły dużo czasu nad rozwojem profesji i zbieraniu recept.

Efektem takiego zlecenia może być przedmiot o jednym z pięciu poziomów jakości, więc nie zawsze dostaje się najlepszą możliwą wersję. Wszystko zależy od poziomu jakości komponentów, umiejętności oraz szczęścia. W razie niezadowalającego efektu istnieje też opcja na recrafting, która daje następną szansę na uzyskanie topowej jakości czy zmianę atrybutów przedmiotu w zamian za część materiałów na pierwotne wytworzenie.

W danym momencie można mieć aktywny tylko jeden crafting order.

W związku z tym, że odrzucono konieczność zbierania czegokolwiek, co umacnia w jakiś znaczący sposób postać, wszelkie World Questy są kompletnie opcjonalne i nie odczuwa się konieczności wyczyszczenia z nich mapy.

Jest ich też znacznie mniej, a nowe pojawiają się rzadziej, co w połączeniu z brakiem “emisarek” pozostawia więcej czasu na inne przyjemności w życiu.

Mam wrażenie, że przy tworzeniu Dragonflight utrzymano zdrowe założenie, że ludzie zniechęcają się najbardziej wtedy, gdy granie staje się obowiązkiem, a jego opuszczanie doprowadza do utrudnień w znalezieniu grupy do bardziej zaawansowanych elementów rozgrywki ze względu na braki w jakiś pieczołowicie farmionych przez innych punktach, bez których te nie będą od pewnego momentu wykonalne.

Dzisiaj w World of Warcraft kluczowe są potencjał ekwipunku oraz rating, który został wbudowany w grę przy okazji systemu lochów Mythic+. Ten przydziela punkty za prędkość i poziom ukończenia kluczy, co dobrze odsiewa tych, którzy mechanicznie kuleją.

Łatwo jest sprawdzić z kim ma się do czynienia bez żadnych zewnętrznych AddOnów już na etapie budowania grupy, co uważam za sensowne rozwiązanie, które ograniczy marnotrawstwo czasu na tych, szukających darmowego boosta.

Historia musi się rozkręcić

Muszę przyznać, że fabularny element dodatku jeszcze nie pokazał swoich ostrych kłów. Myślę, że w przyszłych patchach wątek się zagęści, jednak na razie mamy do czynienia ze spokojnym wstępem, w którym poznajemy krainę i głównych bohaterów.

Wstawki filmowe są częste, efektowne i dobrze zaanimowane, pozostawiając po sobie sporo wrażeń. Nie brakuje też przyjemnych misji pobocznych, które dobrze oddają klimat mieszkańców lokacji, odbiegając znacznie od głównego, smoczego wątku.

Iskierkę nadziei na uchylenie rąbka tajemnicy, którą kryje przyszłość dodatku, zapaliła we mnie kampania główna na etapie przebiegania przez przeszłe czasy. Nie chcę niczego spoilować, więc powiem tylko tyle, by przysłuchać się szeptom w Ny’Alotha. Istnieje prawdopodobieństwo, że wznoszony ponad niebiosa lider nie miał w pełni czystych zamiarów co do nowej rasy żołnierzy, którą przyszło nam w tym dodatku poznać, co byłoby niezłym zwrotem akcji.

A jak już o niej mowa, smokoludy (Dracthyr) specjalnie mnie nie porwały. Mechanicznie Evoker jest inny od wszystkiego, co mieliśmy w grze dotychczas dzięki możliwości ładowania czarów, lecz przez dość prostą historię i brak opcji na tanka nie jestem w stanie porzucić na jego rzecz mojego starego, dobrego DKacza.

Możliwości lotu co 3 minuty i glide jak przy Demon Hunterze są wygodne, jednak w obliczu dostępnego na wczesnym etapie dragonridingu trochę bledną. Dziwi mnie też konieczność latania smokiem na smoku, skoro oba mają całkiem sprawne skrzydła, ale to detal.

Przechodząc do nowego systemu latania, działającego jedynie na terenie Smoczych Wysp, opiera się on o punkty wytrzymałości oraz wspomniany wyżej ślizg powietrzny.

Obniżanie pułapu podczas lotu wprowadza naszego smoka w większą prędkość i ładuje mu Vigor. Umiejętności w locie oraz dodatkowe punkty wigoru odblokowujemy za pomocą znajdziek, zawieszonych w przeróżnych miejscach mapy na wysokościach. Smoka można zbudować na parę sposobów w drzewku rozwoju, jednak nie są to wielkie wybory.

Do odblokowania następnych elementów kampanii głównej wymagany jest odpowiedni poziom Renown dla wyspiarskich frakcji, jednak te nie są specjalnie ważne dla rozwoju potencjału postaci, więc po osiągnięciu maksymalnego poziomu nie trzeba się z nimi śpieszyć.

Jeżeli lubicie wbijać reputacje, czekają na Was przyjemne dodatki kosmetyczne do smoków, których wygląd można dostosowywać, transmogi, recepty czy mounty, jak to zwykle bywa.

Oprócz tego odblokują się też umiejętności specyficzne dla poszczególnych stref oraz aktywności w otwartym świecie, takie jak Wielkie Polowanie czy Uczta.

Jak wygląda endgame w Dragonflight?

Na ten moment zabawa w krainie smoków po osiągnięciu 70. poziomu wygląda dość podobnie do tego, co serwowały nam poprzednie dodatki, z tym że bez okrasy w postaci obowiązkowych grindów i dziwacznych aktywności pokroju ekspedycji, których z czasem nikt nie chciał robić.

Do dyspozycji mamy baterię całkiem przyjemnie zaprojektowanych, nowych lochów, które w sezonie pierwszym Mythic+ zostały przemieszane z WoD’owym Shadowmoon Burial Grounds, Legionowymi Halls of Valor oraz Court of Stars i Pandaryjskim Temple of the Jade Serpent.

Z perspektywy tanka mam wrażenie, że starsze dungeony robi się nieco prościej, podczas gdy nowe potrafią nieźle dać w kość, co jest jak najbardziej pozytywne. W końcu Mythic+ to format esportowy, który musi stawiać odpowiednie wyzwania, by się dobrze oglądał.

Jako że w WoWa zwykłem grać bez gildii ze względu na dostępność w kratkę, korzystając z wyszukiwarki grup udało mi się jak na razie osiągnąć ilvl 385 i ukończyć maksymalnie klucz +10, co podniosło mój rating do 1050. Muszę przyznać, że sprzętu nie leci zbyt wiele, jednak w cotygodniowym skarbcu mogę liczyć nawet na elementy z rajdowego tieru, więc czekam na resety z utęsknieniem.

Sprzęt z Mythic+ można ulepszać za Valor, więc jak na razie zajmuję się co tydzień zbieraniem go do limitu na moje BiS’ówki.

Raid odwiedziłem jedynie w formacie LFR, który służy bardziej za wycieczkę krajoznawczą, i muszę przyznać, że kusi mnie znalezienie ekipy na Normala, bo mechaniki są bardzo ciekawe i nakładają na grupę odpowiednią presję. Group Loot, który w tym dodatku stał się domyślną formą dystrybucji na rajdach, mnie nie odstręcza, choć wielu na niego narzeka. Prawda jest taka, że na większe akcje trzeba chodzić z dobrymi ludźmi, którzy nie śmigają w czarnych cichobiegach i problem znika.

Generalnie endgame wydaje się tym, czego wszyscy oczekiwaliśmy, bez zbędnych ceregieli, za co należy się plusik ekipie tworzącej dodatek. W kwestii PvP ciężko mi się wypowiedzieć z autopsji, bo Solo Shuffle jako tank byłoby czystą formą trollingu, ale możliwość zapisania się samemu na arenki jako taka jest świetnym pomysłem, któremu do pełni szczęścia brakuje jedynie odpowiedniej puli healerów, skłonnych ryzykować przedwczesnym siwieniem w obliczu braku komunikacji i dziwnych kompozycji.