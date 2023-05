Recenzja Warhammer 40,000: Boltgun. Retro-jazda na (prawie) pełnym gazie

Jestem na takim poziomie tego głodu, że przyjaciele się śmieją jak gram w Fallouta: New Vegas czy jakąkolwiek inną grę z bronią palną, bo gram w nie, jakbym grał w Quake’a. Głód jaki odczuwam to głód dynamicznych strzelanek, szczególnie tych retro. To nie jest coś nabytego przez to w co grano w moim domu, nikt u mnie nie grał w Wolfensteina czy inne klasyki, ale po prostu tak jest – z jakiegoś powodu gram w każdego shootera w ten sposób.

Potrzebuję tego konkretnego typu dopaminy, jaką daje ciągły ruch, nawet w wirtualnej przestrzeni. To uczucie gdy jesteśmy w napięciu, bez chwili na postój bo sytuacja jest tak rozwojowa, że gdy tylko stanę na ten króciutki moment – wszystko, cała dynamika się diametralnie, nieodwracalnie zmienia.

W przypadku wielu gier, tych nowszych zwłaszcza – to jestem częściowo wykluczony, mój sprzęt do najmocniejszych nie należy. Powiem więcej, jest po prostu słaby, ale się pracuje z tym co się ma. Ale przez to jestem ograniczony jak chodzi o opcje, a głód cały czas rośnie i byłoby fajnie, gdyby dałoby się go w jakiś sposób zaspokoić.

Potrzebuję dynamicznego shootera i jeszcze żeby był gotowy pójść na słabszym sprzęcie. Jak tak w sumie już zamawiam, to czy mogę poprosić by był osadzony w ciekawym settingu i miał klimat.

I tu na scenę wchodzi Warhammer 40,000: Boltgun.

W mroczno-ponurej przyszłości 41 tysiąclecia, są tylko boomer shootery

We wstępie zapomniałem wspomnieć, że kocham uniwersum Warhammera 40,000. Uwielbiam ten świat całym swoim sercem, kolekcjonuję modele, czytam książki i czasem nawet gram w gry. Gdy da mi się szansę, godzinami mogę nawijać o tej mojej pasji i tak nie skończę, musiałbym fizycznie stracić głos.