Recenzja SlavicPunk: Oldtimer - Zdecydowanie ma coś z Cyberpunka 2077

Moda na gry na bazie polskiej literatury trwa w najlepsze. Po tym jak serca graczy podbił Wiedźmin, kolejne studia próbują wykorzystać rodzimych pisarzy. To z kolei sprawia, że do świata gier wideo trafiają różne dzieła, nie zawsze te najwybitniejsze. Jaki poziom prezentuje SybirPunk Michała Gołkowskiego oceniać nie będę, bo tego typu literatura nie jest moim konikiem. Skupię się więc tylko na cyfrowej adaptacji tego uniwersum, którą młody zespół Red Square Games wydał pod nazwę SlavicPunk: Oldtimer. Pod dosyć swojsko brzmiącą nazwą kryje się cyberpunkowy świat. Nie przypomina on jednak tego co wykreował CD Projekt RED. Bohater tej recenzji jest bardziej mroczny, brudny i bliżej mu do zimowej wersji Blade Runnera. Nie rozpędzajmy się jednak z tym opisem, bo jeszcze ktoś pomyśli że to potencjalnie dobra gra.

Głównym bohaterem SlavicPunk jest archetypiczny do ból Yanus - podstarzały, zgorzkniały i pełen własnych problemów wynikających z burzliwej przeszłości prywatny detektyw. Jego pierwszym zadaniem jest odzyskanie skradzionych danych. Później, jak łatwo się domyślić, sytuacja zmienia się dosyć standardowo. Mimo że za grą stoi zawodowy pisarz, na fajerwerki w kwestii fabuły nie ma co liczyć. Podobały mi się tylko rysowane grafiki pełniące rolę scenek przerywnikowych. Same dialogi, postacie czy zaprezentowana historia szczególnego wrażenia nie robią. W wielu momentach wręcz gra pomaga w tym, aby przestać śledzić zaprezentowaną opowieść. Przykładowo w trakcie scenek przerywnikowych nie ma napisów. Bardzo by się przydały, bo nie zawsze wyraźnie słychać bohaterów. Nie mówię już o osobach, które nie znają należycie angielskiego. Pytanie więc po co w opcjach jest możliwość włączenia ich, skoro one nie istnieją. Inna sprawa to nieliczne dialogi w trakcie rozgrywki. Wtedy gra otwiera w rogu ekranu okienko z dosyć sporą ilością małego tekstu. Kto to będzie czytał?