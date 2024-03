Recenzja Outcast: A New Beginning - Średniobudżetowy Avatar

Seria Outcast to książkowy przykład tego jak deweloper nie widzi, że coś nie ma sensu i trzeba szukać nowego pomysłu. Pierwsza część, mimo że niezła, sprzedażowo świata nie podbiła. Jej remake został z kolei kiepsko odebrany. Sequel? Anulowany. Późniejsza kampania na Kickstarterze również nieudana. Po drodze studio nawet zdążyło zostać zamknięte i wrócić pod skrzydłami THQ Nordic. Trudno powiedzieć co jeszcze musi się stać, aby zespół Appeal Studios dało sobie z tym tematem spokój. Może będzie to premiera świeżutkiego Outcast: A New Beginning. Biorąc pod uwagę rynkowe okoliczności, dla dewelopera może to być bardzo twarde lądowanie.

Jeśli ktoś nie zna klasycznego Outcasta to nie ma się czym przejmować. Nie znalazłem nigdzie informacji, że tegoroczny A New Beginning to reboot, ale w pewnym sensie tak można to traktować. Historię zaczynamy od niespodziewanego i trudnego do wytłumaczenia lądowania głównego bohatera, Cuttera Slade’a. Twardego, bo na cztery litery po wyskoczeniu z portalu międzygwiezdnego. Jakim cudem znalazł się na egzotycznej planecie? To będzie jeden z celów gry. Szybko jednak na pierwszy plan wychodzi inny problem - planetę zaatakowały maszyny. Kto je kontroluje i jak je pokonać? Brzmi to dosyć klasycznie i ciężko w tym wstępie fabularnym znaleźć jakiś świeży pomysł. Nowy Outcast ma jednak w zanadrzu kilka zwrotów akcji, dzięki czemu, przynajmniej z początku, jest to nawet interesujące. Niestety do czasu.

O zgrozo ktoś kto odpowiadał za scenariusz Outcast: A New Beginning wykazał się niesamowitym narcyzmem i miłością do własnej pracy. W efekcie gra jest kompletnie przegadana. Początkowo aż nie mogłem się doczekać aż wreszcie będę mógł chwilę powalczyć. Niestety zamiast akcji twórcy zaoferowali mi kolejne dialogi z mieszkańcami planety. Ktoś uznał, że ten świat jest niezwykle barwy oraz ciekawy i warto to wykorzystać. Rozmowy wypchane są więc opisami tego “uniwersum”, w dodatku pełnymi nazw własnych. Jest ich tak dużo, że w trakcie można wyświetlić słowniczek z ich tłumaczeniem. Zapytacie czy przynajmniej jest to ciekawe. Niestety nie. Dla mnie Outcast to taki nieco bardziej przaśny Avatar. Ogrom pracy włożono więc w element, który bardziej przeszkadza niż pomaga. Dialogów jest tak dużo, że z nudów od pewnego momentu zacząłem większość z nich pomijać. Gdyby było ich nawet dwa razy mniej, to i tak byłoby nieco za dużo. To pokazuje skalę problemu.

Far Cry w niedoprawionym sosie z Avatara

Zostawmy tę nieszczęsną fabułę i porozmawiajmy o rozgrywce. Gameplay w Outcast przypomina nieco Far Cry. Podstawa to całkiem spora, otwarta mapa z kilkoma wioskami. Większość rozgrywki to rozwiązywanie ich problemów w formie serii questów. Celem jest zdobycie przychylności wodza, co ma pomóc w ostatecznym rozwiązaniu problemu maszyn. Te z kolei mają swoje bazy, które w większości stanowią zadania dodatkowe. Kilka z nich, te większe, niszczymy w głównej kampanii. Tutaj niestety swoje trzy grosze dodaje przegadana fabuła. Wątki wiosek są bardzo długie, a więc wszystko robimy jednocześnie. Zamiast więc oczyścić jeden obszar i ruszać do kolejnego, non stop krążymy po całej mapie, bo gdzieś coś się odblokowało. Inna sprawa, że te zadania fabularnie zazwyczaj są mało ciekawe, a więc chce się iść dalej, aby zaznać odrobinę urozmaicenia.

Tutaj musimy wspomnieć o dosyć sporym problemie Outcast. Większość zadań jest nudna i prosta. Sporo wiąże się ze zbieraniem surowców potrzebnych do stworzenia czegoś. Wiele razy musimy też pójść gdzieś i z kimś porozmawiać. Jeśli do tego dodamy niekończące się dialogi wychodzi na to, że momentami w Outcast po prostu brakuje dynamiki. Próbują ratować to ataki na bazy przeciwników, ale one też w sumie zawsze są takie same. Recykling jest tak duży, że jedna z walk z bossem powtarzana jest trzy razy. Bardzo więc brakowało mi większych i bardziej różnorodnych misji. O dziwo gra jest dosyć długa i pełna zawartości. To akurat pewien plus, bo jak ktoś zdecyduje się zagrać w Outcast: A New Beginning, zabawy starczy mu na prawie 20 godzin. Czuć w tym też ducha Far Cry, bo wiele zadań dodatkowych warto robić dla ulepszeń i dosyć rozbudowanego rozwoju postaci.