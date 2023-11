Recenzja Flashback 2 - Ekshumacja legendy

Kojarzycie markę Flashback? Tak, to kultowe IP, które podbiło serca graczy w 1992 roku. Mocniej rozpisywać się o tym hicie dawnych lat nie będę. Raz, w momencie premiery miałem raptem 2 lata i dwa, to jest taka prehistoria, że ciężko się do czegokolwiek odwoływać. Podchodząc do świeżo wydanej kontynuacji wolałbym spojrzeć na nią jak na nową markę. O pierwszym Flashbacku niewielu już pamięta, nawet mimo tego że 10 lat temu Ubisoft wydał słabo pamiętany remake. Z kolei ci, którzy nadal mają w sercu jedynkę zainteresują się fabularnym wstępem. Zresztą reszta i tak jest bez znaczenia. Ocena końcowa mówi tutaj wszystko.

Flashback 2 zaczynamy po wydarzeniach z pierwszej odsłony. Główny bohater, Conrad, rusza na poszukiwanie swojego zaginionego przyjaciela Iana. Szybko okazuje się, że za wszystkim stoją Morphowie, kosmici ukrywający się pod ludzką postacią. Poszukiwanie kolegi zamienia się więc, ponownie, w ratowanie świata. Tyle fabularnego wstępu. Historia nie jest specjalnie ekscytująca i angażująca, ale akurat ten element gry, chyba jako jedyny, ma coś dobrego. Są to komiksowe przerywniki, które w bardzo estetyczny sposób prezentują kolejne wydarzenia. Szkoda jednak, że jest ich tak mało. W sumie ich liczba jest na tyle skromna, że nie ma o czym wspominać. Tyle jakości na kilkugodzinną grę to zdecydowanie zbyt mało.

Oryginalny Flashback jest grą prezentującą akcję z widoku z boku. W kontynuacji jest podobnie, z tą jednak różnicą, że tym razem wszystko jest w 3D. Mamy więc pełną swobodę w poruszaniu się po planszy, co też zwiększa możliwości twórców przy tworzeniu leveli. Niekiedy nawet do dyspozycji oddaje się nam małe, względnie otwarte lokacje, po których możemy chodzić i wykonywać cele. Już jednak sam początek gry pokazuje, że ciężko tutaj liczyć na jakieś atrakcje. Plansze są malutkie, a przejściej między jedną a drugą odbywa się w formie przejazdu motocyklem przez autostradę. Dodam od razu, że mechanika jest bardzo słabo zrealizowana. Jak zresztą cała reszta gry. Jeśli więc ktoś jeszcze nie zobaczyć oceny końcowej to zdradzę najważniejszą informację tej recenzji:

Flashback 2 jest nieprzeciętnie słabą produkcją

Słabą, bo źle wykonaną, ale też kompletnie nieprzemyślaną. Spójrzmy na sam początek, który jest festiwalem kuriozalnych koncepcji. Dosyć szybko okazuje się, że musimy zdobyć mecha, na którego potrzeba pewną sumę pieniędzy. Gra każe nam więc wykonać trzy drobne poboczne zadania (poboczne, tj. niezwiązane z fabułą, nie da się ich pominąć) typu “podaj, przynieś, pozamiataj”. Jak już zresztą wejdziemy do tego mecha to okazuje się, że jest to tylko jedna walka - nieprzemyślana, chaotyczna i fatalnie zrealizowana. Później dużo lepiej nie jest. W grze brakuje sekcji zręcznościowych i w zasadzie oprócz strzelania nie ma wiele ciekawych pomysłów na gameplay. Niektóre lokacje są nieco bardziej rozbudowane i więcej się po nich krąży niż przez nie przebiega, ale niewiele to zmienia. Nadal brakuje czegoś ekstra - misji skradankowej, dobrze oskryptowanej sekwencji czy ciekawego bossa. Czegokolwiek co sprawi, że we Flashback 2 pojawi się odrobinę życia.